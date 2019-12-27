'Baba Parası' en komik filmleri

Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir'in yeni filmleri 'Baba Parası'nın galası yapıldı. Gala gecesi görüldü ki 'Baba Parası', Aydemir'in de söylediği gibi en komik filmleri

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

'Baba Parası'...

Kasımda set ziyareti bulunduğumda filmin senaristi ve yönetmeni Selçuk Aydemir sohbetimiz sırasında şunu söylemişti; "En komik filmimiz olacağını düşünüyorum."

Selçuk Aydemir, Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in SAM filmleri;

Kendilerine karşı hayırsız babalarının 1 milyar $'lık mirasına sahip olmanın peşine düşen kardeşlerin hikâyesi, Selçuk Aydemir'in söylediği gibi SAM'ın en komik filmi miydi?

Gala gecesinde gördüm ki Selçuk Aydemir, 'En komik filmimiz' iddiasında haksız değil.

Evet, bence de en komik filmleri...

Benim en favori esprim; 'Kapatırken ne diyorduk?'...

Öyle ki işe giderken Üsküdar - Kabataş arasında çalışan teknenin içinde aklıma geldikçe bu espriye gülerken karşımda oturan kadın bana tuhaf tuhaf baktı.

Ahmet Kural ile Murat Cemcir, kanımca tıpkı Selçuk Aydemir gibi kariyerlerinin olgunluk dönemini yaşıyorlar.

Rasim Öztekin'in deneyimi, Yağmur Tanrısevsin ile Deniz Barut'un kattıkları renk, filmi izlenesi kılan özelliklerden.

Bir de bir Devrim Yakut var ki...

'Yakut' karakterini ondan başka hiç kimse böylesine etkili canlandıramazdı.

Filmin bir sahnesinde tüm salon tarafından alkışlanarak onore edildi.

Selçuk Aydemir'in filmlerindeki başarılarından biri de oyuncu seçimi...

Bu başarısını; 'Baba Parası'nda Özgür Emre Yıldırım, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş ile de gözler önüne seriyor.

Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Necati Kocabay, Murat Cemcir, Yağmur Tanrısevsin, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Ahmet Kural.

Selçuk Aydemir: 'Baba Parası', yıllardır yükselttiğimiz çıtanın yeni bir zirvesi oldu. İzleyici, her defasında daha iyisini, daha güzelini, daha komik ve eğlencelisini istiyor. Bu kez aksiyon da kattık komediye. Birbiri ardına akan olaylar iki güne sığdı. Soluk soluğa bir komedi oldu desek yeridir. Artık takdir, izleyicinin.

Murat Cemcir: Güçlü bir ekibin parçası olmak çok çok önemli. Birbirine fizik ve duygu olarak tamamen zıt iki karakteri... Hem babayı hem oğlunu canlandırmak benim için ilginç bir deneyim oldu. Makyajından oyunculuğuna kadar gerçekten de çok emek verdik. Hep birlikte harika bir iş çıkardığımıza inanıyorum. Baba Parası, gişede hedefine ulaşacaktır.

Ahmet Kural: Kıbrıslı, dövmeli, göbekli ama sportmen bir üvey oğlu oynadım. Umarım Kıbrıslı yurttaşlarımız benim Kıbrıslılığımı beğenirler. Başta Murat Cemcir olmak üzere kadrodan birçok değerli oyuncuyla birçok defa farklı projelerde yer almıştık. Bu da bambaşka bir motivasyon kaynağı. Oyuncuların performansını tanımak, ekip olmak çok kıymetli. 'Baba Parası', güzel proje oldu. Gişede de bahtı açık olsun inşallah.

Gösterime 1 Ocak'ta girecek olan, TR 40 33 Productions yapımı 'Baba Parası'nın galasına ünlüler büyük ilgi gösterdi.

Nurgül Yeşilçay, Çağlar Ertuğrul, İbrahim Büyükak, Cem Öğretir, Nevra Serezli, Şahin Kendirci, Yavuz Seçkin, Hayrettin Karaoğuz, Manga, Alper Kul ve Aylin Kontente, Korhan Herduran, Emrah Kaman, Hazım Körmükçü, Çağlar Ertuğrul, Murat Akkoyunlu, Tayanç Ayaydın, Murat Evgin, Bekir Aksoy, Bihter Dinçer, Tuğba Yurt 'Baba Parası'nın galasına katılan ünlü isimler oldu.

Ahmet Kural, galaya sevgilisi Avukat Çağla Gizem Çelik ile birlikte elele geldi.