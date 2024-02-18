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        Haberler Gündem Güncel Baba namaz kılarken çocuk evi yaktı

        Baba namaz kılarken çocuk evi yaktı

        Kocaeli'de 5 yaşındaki bir çocuk babası namaz kılarken çakmakla oynamaya başladı, sünger yatağın alev alması sonucu evde hasar meydana geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 20:17 Güncelleme: 18.02.2024 - 20:17
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        Baba namaz kılarken çocuk evi yaktı
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        Kocaeli’de bir gecekonduda babası namaz kıldığı esnada çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuk, sünger yatağı ateşe verdi. Alevleri fark eden baba panikle çocuklarını dışarıya çıkarırken, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu gecekonduda büyük çapta hasar oluştu.

        Yangın, saat 15.30 sıralarında Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Akbaba Sokak’taki bir gecekonduda çıktı. İddiaya göre, yabancı uyruklu G.M. namaz kıldığı esnada çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuğu sünger yatağı ateşe verdi.

        Alevleri fark eden G.M., namazı yarıda bırakıp diğer çocuklarını da alarak sokağa çıktı. Tekrar gecekonduya giren ve sünger yatağı söndürmeye çalışan G.M., başarılı olamayınca komşulardan yardım istedi.

        112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, gecekonduda büyük çapta hasar oluştu.

        Öte yandan, G.M. ve çocuklarını sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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