ABD'li iş adamı Elon Musk'ın babası Errol Musk oğluyla ilgili açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Daha önce Elon Musk'ın İngiliz futbol takımı Liverpool'u almak istediğini iddia eden baba Musk oğlunun eğitimiyle ilgili konuştu.

Errol Musk, "Oğlum çocukken öğretmenleri ona geri zekalı diyordu." dedi.

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