SHOW TV’nin ilgiyle izlenen Ay Yapım imzalı dizisi ‘Baba’nın ikinci sezonu 20 Eylül Salı akşamı başlıyor. İlk sezonuyla ekranda büyük ses getiren ve sezon finaliyle akıllarda birçok soru işareti bırakan dizinin yeni sezonu merakla bekleniyor.

İzleyicilerle buluşan tanıtımlar “Saruhanlı Ailesi’ne neler olacak?” sorusunu beraberinde getirirken, kadroya dahil olan yeni isimler de ilgiyi artırdı. İzleyiciler ekran başına kilitleyecek sürprizlerle dolu yeni sezonda olacaklar için şimdiden nefesler tutuldu.

Başrollerinde Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı ‘Baba’nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini Çağrı Bayrak üstleniyor.

‘Baba’ yeni sezonuyla salı akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de...