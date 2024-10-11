Baba değil canavar! İğrenç iddiada tutuklama
Tokat'ta insanın kanını donduran bir olay yaşandı. Kentte bir kişinin kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Gözaltına alınan zanlı tutuklanırken 16 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı.
AA'da yer alan habere göre N.H'nin 8 yıldır kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
DEVLET KORUMASINA ALINDI
Polis ekiplerince gözaltına alınan N.H, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 16 yaşındaki kız çocuğu devlet korumasına alındı.