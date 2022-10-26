'Baba'da seyirciyi şoke eden gelişme!

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Baba' dün akşam 2. sezon 6. bölümüyle ekrana geldi. Seyirciyi şaşırtan final sahnesinde Selahattin'in gizemli ortağının Begüm olduğu ortaya çıktı.
Begüm'ün emriyle ihbarda bulunan Selahattin, köşkün bahçesinin incelenmesi için polisi harekete geçirdi. Kadir ise Emin'in öldürdüğü adamı Selahattin'in bahçesine gömerek tüm dengeleri değiştirecek bir hamle yaptı.
'Baba' 21. bölümüyle ABC1 20+'da 3.91 izlenme oranı (rating), 9.83 izlenme payı (share), TOTAL'de 3.47 izlenme oranı (rating) 9.49 izlenme payı (share), AB'de 3.07 izlenme oranı (rating), 8.57 izlenme payı (share) elde etti. #Baba etiketi Twitter Türkiye'de 1 saat 15 dakika TT listesinde yer aldı.
İşte o anlar;
İzlemek için tıklayınız
ÇÖPKÖY'DE SULAR DURULMUYOR
Kadir ve Ceyhun, Çöpköy'de tesisin yeniden çalışmasını sağlayarak Selahattin'i bozguna uğrattı. Selahattin'in Kadir'e olan öfkesi giderek artarken Büşra, Selahattin'den iş istedi. Ailesine destek olmak için geceleri gizlice çalışmaya karar veren Büşra'nın bu adımı Selahattin'in eline bir kez daha koz verdi. Diğer taraftan Emin'in sağlığı için canla başla uğraşan Kadir, babasının tahlillerini yaptırdı ve onu MR için hastaneye götürmeye ikna etti. MR cihazında korkan Emin'e destek olan Kadir anlattıklarıyla babasını yatıştırmayı başarırken, Emin de karşılık olarak oğluna "kerata" dedi. Emin'in tıpkı eski günlerdeki gibi bu sözü söylemesi Kadir'e duygu dolu anlar yaşattı.
Selahattin'den büyük gözdağı;
İzlemek için tıklayınız
Kadir, Emin'in hatırlamasına yardımcı oluyor;
İzlemek için tıklayınız
YENİ BÖLÜMDEN ÖN İZLEME SAHNESİ YAYINLANDI!
'Baba'nın gelecek hafta ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. İlhan'ın Büşra'nın eskiden hazırladığı kahvaltılardan bahsetmesi üzerine Büşra, ağaçtan bir elma alarak İlhan'a veriyor. İkili uzun zamandan sonra gülerek keyifli anlar yaşarken bu sahne akıllara "Büşra, İlhan ile barışacak mı?" sorusunu getiriyor.
Baba'nın 22. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;
Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı 'Baba'nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.
'Baba' yeni bölümüyle 1 Kasım Salı akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!