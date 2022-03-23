'Baba'da 'Kadir'den dengeleri değiştirecek hamle!

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İlhan'ın kovduğu CEO'su Serhan, Kadir'e İlhan'ın yasal olmayan işler yaptığı İranlı Firuz'dan ve Firuz'un arkasından çevirdiği işlerden bahsetti. Kadir, ailesini korumak için gözünü kararttı ve Firuz'un karşına çıkarak İlhan'ın onun parasını kullandığını anlattı.

Finalde Firuz, İlhan'ı babası Ferit'in önünde tehdit etti ve parasını istedi. Kadir'in bu hamlesiyle İlhan köşeye sıkışırken ikili arasındaki savaşın seyri değişti. İranlı Firuz karakteriyle izleyici karşısına çıkan ve diziye renk katan usta oyuncu Renan Bilek ise büyük beğeni topladı. Diğer tarafta Ahmet'in ve ailesinin baskılarına dayanamayan Büşra, evi terk ederek Kadir'in yanına gitti.

Baba'nın dün akşam ekrana gelen altıncı bölümünde; Kadir, oyunu İlhan'ın kurallarıyla oynamaya karar verince ikili arasındaki dengeler değişti. İlhan'ın evine gelen İranlı Firuz, Ferit'in gözleri önünde her şeyi öğrendiğini söyleyerek parasını bir hafta içinde getirmesini istedi. Deliren İlhan ne olduğunu anlamaya çalışırken, Kadir'in telefonuyla sarsıldı. Her şeyi Kadir'in yaptığını anlayan İlhan şoke olurken sinirden ortalığı birbirine kattı.

Kadir, İlhan'dan rövanşını alıyor;

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O sırada gözleri ağlamaktan şişmiş Büşra, Kadir'in kapısına geldi. Hayatta onu koruyan tek kişi olan abisinin yanına gelen genç kadın "Beni de yanına alır mısın?" dedi. İki kardeşin birbirine sımsıkı sarıldığı final sahnesi izleyenlerin de yüreklerine dokundu.

"Beni de yanına alır mısın?"

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SOSYAL MEDYADA #KIZÇOCUĞU DEDİ

'Baba', altıncı bölümüyle ABC1 20+'da 5.56 izlenme oranı (rating), 12.04 izlenme payı (share), AB'de 5.12 izlenme oranı (rating), 12.60 izlenme payı (share), TOTAL'de ise 4.61 izlenme oranı (rating) 10.62 izlenme payı (share) elde etti. Bölüm etiketi #KızÇocuğu Twitter Türkiye'de 6 saat 25 dakika, #Baba etiketi ise 5 saat 10 dakika boyunca TT listesinde yer alırken, usta oyuncu Haluk Bilginer de dün akşamın en çok konuşulan konuları arasındaydı.

SEVİL'DEN KADİR'E SERT TEPKİ

Emin'le kavgasından sonra holding misafirhanesinde kalmaya başlayan Kadir, Burak'ın çabalarıyla tekrar işinin başına geçmeye karar verdi. Emin'in ilk taksiti ödemesi için şirket kasasından yüklü bir miktarda nakit alması yapılacak diğer ödemeleri engelledi. Bu durumdan dolayı zorunlu izne çıkarılan çalışanlara dayanamayan Kadir harekete geçmek zorundaydı. İlhan'ı susturmak ve Kadir'e gününü göstermek için düşünmeden hareket eden Emin her şeye rağmen oğlundan yardım istemedi. İlhan tarafından kovulan CEO Serhan, Ornaz Holding'e gelerek intikam için iş birliği yapmak istedi ancak Kadir'den beklediği cevabı alamadı. Emin'in kendisini uyarmasıyla Sevil'in canı o kadar yanmıştı ki; "Ben seni sevmekten başka ne yaptım!" sözleriyle tüm sinirini Kadir'den çıkardı.

"Hakkıma girdin baba..."

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KADİR, İLHAN'IN AÇIĞINI BULDU

İlhan'a verdiği kozdan sonra kendine gelemeyen Servet'i annesi kendine getirdi. Annesinin nasihatlerinin işe yaradığı Servet, Yusuf Emin'e evde buldurttuğu gizli kamerayı Kadir'e getirdi. Servet bu kez Kadir'i, İlhan'a karşı kışkırtacaktı. Planı işe yarayan Servet, Kadir'i kendine inandırdı. Kadir, ev ve holdingin gizlice aranmasını istedi. İlhan'ın yaptığına kayıtsız kalmadı ve oyunu kuralına göre oynamaya karar vererek Serhan'ın iş birliği teklifini kabul etti. Kadir, İlhan'ın kötü işlerle uğraşan İranlı Firuz'un parasını, kendi batırdığı işleri toparlaması için kullandığını ve Firuz'un bunu bilmediğini öğrendi. Olanlardan haberdar olması gereken Firuz'un karşısına çıkan Kadir, ailesini korumak için her şeyi göze aldı.

Kadir, Firuz'a İlhan'ın işlerini anlatıyor;

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SARUHANLI AİLESİNİN MUTLU ANLARI

Kötüleşen ayak bileğini ailesinden gizlemeye çalışan Kübra ağrılara daha fazla dayanamayarak Emin'in önünde bayıldı. Torununu kaybetme tehlikesiyle büyük bir korku yaşayan Emin ve diğer aile üyeleri Kübra'yı hızla hastaneye yetiştirdi. Ayağının kırıldığı ve müdahale edilmediği için de enfeksiyon kaptığı anlaşılan Kübra, Emin'in kızması yerine merhametli davranması üzerine büyük bir şaşkınlık yaşadı. Baskıcı tutumu yüzünden ailesinden birini kaybedecek seviyeye getirmek Emin'i çok yaraladı. Kübra'nın eve dönüşüyle birlikte tüm aileyi Boğaz gezisine çıkaran ve kurallarını kontrollü olarak esneten Emin, uzun zaman sonra görmek istediği mutlu aile tablosunu gururla izledi.

Saruhanlı ailesi Boğaz gezisinde;

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BÜŞRA'DAN BABASINA SERT TEPKİ

Ahmet'in baskıları sonucu artık nefes almak isteyen Büşra, delirmiş halde her şeyi annesine anlattı. Farkında olmadan yaşadıkları onu adım adım İlhan'a yaklaştırdı. Ahmet'in çocuk istemesi üzerine ona da isyan eden Büşra, kendini İlhan'ın yanında buldu. Eve geldiğinde Fazilet ve Emin'in sözleri üzerine sabrının sonuna gelen Büşra, Ahmet'e karşı kendisini korumayan anne babasına ilk defa karşı çıkarak evi terk etti.

Büşra, İlhan'ın evinde;

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YENİ BÖLÜMÜNDEN DİKKAT ÇEKEN SAHNE!

'Baba'nın yeni bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesinde İlhan ile Büşra'nın sürpriz yakınlaşması dikkat çekti. İlhan ile Büşra'nın sahilde baş başa vakit geçirdiği sahnede İlhan, Büşra'nın saçına kırdığı tokanın aynısından takıyor. Bu anlarda ikili giderek birbirine yakınlaşınca İlhan, Büşra'yı öpüyor. İlhan ile Büşra arasında aşk kıvılcımları alevlenmeye başlıyor.

Baba'nın 7. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

'Baba' yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de!