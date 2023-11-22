B Rh pozitif kan grubu özellikleri nedir? B Rh + kan grubuna göre beslenme listesi ve özellikleri
Kan grupları insanda bulunan alyuvarlardaki antijen durumuna göre farklılık göstermektedir. Rh faktörüyle birlikte kan grupları 8 farklı kategoriye ayrılmaktadır. Her kan grubunun belirleyici özellikleri de bulunmaktadır. İşte, detaylar.
Özellikle beslenme tipi üzerinde son yıllarda kan gruplarına göre beslenme anlayışı çığır açmaktadır. Belirli kan gruplarında olan kişiler hangi yemeği tüketip tüketmeyeceği konusunda araştırma içerisine girmektedir. Bu kan gruplardan biri de B kan grubudur. B Rh pozitif kan grubu ve B kan grubu özellikleri nelerdir? B kan grubuna göre beslenme ve B pozitif kan grubuna göre beslenme listesi nelerden oluşur? İşte, merak edilen detaylar.
B Rh Pozitif Kan Grubu Özellikleri
Kan grubunuz B ise tutkulu, yaratıcı, güçlü ve aktifsiniz demektir. Neşeli, maceracı, yeni deneyimlere açık, alışılmışın dışında ve rahatsınız. Araştırmalara göre kan grubunuz en hızlı beyin yapısına sahip. Aktif bir hayal gücünün yanında keskin bir zekânız da var. Matematik ve fen gibi konularda başarılı olacaksınız. Ancak bazen sorumsuz, umursamaz, olgunlaşmamış, öngörülemez, kararsız, tembel olabilirsiniz. Emir almaktan pek hoşlanmazsınız.
B+ Kan Grubu Kişilik Özellikleri:
Artıları: Duygusal, Yardımsever, İlişkilere önem verir, güzel, akıllı, yüksek IQ/ Eksileri: Çabuk sinirlenir, dengesiz, sorumsuz.
B Kan Grubu Özellikleri
Sindirim sistemi için oldukça dayanıklı ve dengeli bir kan grubudur. En ağır hastalıklara karşı bile oldukça dirençli bir vücuda sahiptirler. Sindirim sisteminin bu denli güçlü olması sebebiyle besinleri de rahatlıkla hazım edebilirler. Ayrıca en uzun ve sağlıklı yaşayan kan grubudur. Bu kan grubuna sahip olan kişiler stresle mücadele etmekte de oldukça başarılıdır. Bu kan grubuna sahip olan kişiler gece yemek yemeğe düşkündürler. Olumsuz yönleri ise dağınık, dalgın, zor karar veren ve spontane olmalarıdır.
B Kan Grubuna Göre Beslenme
Faydalı Olan Besinler:
Tüketilebilecek Olanlar:
Zararlı Olan Yiyecekler:
Deniz ürünleri, tavuk ve kaz eti, sarı ve kırmızı mercimek, nohut, yer fıstığı, Antep fıstığı, ayçiçeği çekirdekleri, susam ve ürünleri, mısır ve ürünleri, çavdar ve ürünleri, karabuğday ve ürünleri, enginar, aloe vera, hindistan cevizi, her sıvı yağ [zeytinyağı keten yağı hariç] karabiber, beyaz biber, domates salçası, soya sosu, tarçın.
B Pozitif Kan Grubu Beslenme
Tüketilmesi Önerilenler:
Kaçınılması Gereken Besinler: