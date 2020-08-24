"SENİNLE HER ŞEYE VARIM BEN"

2002 Dünya Güzeli Azra Akın, romantik paylaşımına şu notu düştü:

Seninle her şeye varım ben.

Sen benim uğurlu yolumsun.

Yıldızlara yürürüm senle,

Sen iste; canım senin olsun.