Azize oyuncuları kimler? sorusu yeni başlayan dizi hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. Azize'nin konusu; "İmkânsızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikâyesini konu alan Azize, bir intikam ve aşk hikâyesi. Güçlü bir mafya ailesi olan Alpanlar tarafından ailesi dağıtılmış, hayatı paramparça olmuş bir kız çocuğu; Melek. Şimdiki adıyla Azize... İntikamına giden yolda kendisi ile mücadele etmeye başlayacak Azize'nin hikayesi" şeklinde özetlenebilir.

İşte Azize dizisinin oyuncu kadrosu: