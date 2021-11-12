'Aziz'in setinde muhteşem dans!

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Show TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı 'Aziz', bu akşam 2. bölümüyle izleyiciyle buluşacak.

'AZİZ'İN SETİNDE MUHTEŞEM DANS

İddialı dizinin eğlenceli setinden görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. 76 yaşındaki Meral Çetinkaya’nın rol arkadaşı Murat Yıldırım ile sette dans ettiği anlar objektiflere böyle yansıdı. Çetinkaya ile Yıldırım'ın keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz'in bu akşam ekrana gelecek 2. bölümünde; Aziz'in bir türlü ardını dönüp gidemediği Efnan'ı eve getirmesi tansiyonun yükselmesine sebep olur. Kınalı Kaya'da Adem'le karşı karşıya gelen Dilruba ise beklenmedik bir hamle yapar. Aziz'in şehre gelişi dengeleri bozmuştur. Bir yanda Aziz'e Antakya'da yürüyecek bir sokak bile bırakmak istemeyenler, bir yanda onu umutla bekleyenler... Saflar ayrılırken Aziz'in kararı çekip gitmek mi olacak yoksa kalıp her şeyi yeniden kurmak mı?

"Aziz", yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Aziz'in 2. Bölüm Tanıtımları;

Aziz'in 2. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;