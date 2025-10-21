Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında Isparta ve Kütahya ihale dosyaları istendi

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” iddianamesinin tamamlanmasının ardından ana dosyadan ayrılan soruşturma kapsamında Isparta ve Kütahya belediyelerine ait ihale evraklarının talep edildiğini açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, istenen dosyaların örgüte ait firmaların aldığı ihale dosyalarına ilişkin evrakları içerdiği belirtildi.

İNCELEMELER SÜRECEK

Soruşturma, ana dosyadan ayrı yürütülmeye devam ediyor. İlgili evrakların Isparta ve Kütahya Başsavcılıklarından temin edilmesinin ardından incelemelerin sürdürüleceği kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

GENİŞLETİLEREK DEVAM EDECEK

Başsavcılıktan gelişmeyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne” yönelik yürütülen 2024/236201 soruşturma sayılı dosyada suç örgütüne ait firmaların Kütahya ve Isparta Belediyelerin aldığı ihale dosyalarının temini için ilgili yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına talimat yazılmıştır. Soruşturma genişletilerek devam etmektedir.