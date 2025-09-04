Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında 2 kişi tutuklandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen ihalelerdeki usulsüzlüklere karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 5 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL
Savcılık ifadelerinin ardından 2 şüpheli, “ihaleye fesat karıştırma” suçundan tutuklandı, diğer 5 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.