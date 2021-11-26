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Aziz dizisi hangi gün? Aziz dizisi oyuncuları ve konusu

Aziz dizisi oyuncuları isimleri seyiriclerin gündeminde. Geniş izleyici kitlesi tarafından ilgi gören Aziz dizisi her Cuma 20:00'da Show TV ekranlarında yayınlanıyor. İzleyiciler Aziz dizisi oyuncuları ve konusunu araştırıyor. İşte Aziz dizisi konusu, oyuncuları ve karakterleri

26.11.2021 - 17:51 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • AZİZ DİZİSİ KONUSU

    Antakya’nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre’in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre’yi öldürmesiyle Aziz’in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar’ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır. 

    Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan’ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi  ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır. 

  • AZİZ DİZİSİ OYUNCULARI 

    AZİZ PAYİDAR (MURAT YILDIRIM)

    Ben Aziz… Soylu ve zengin Payidar ailesinin ilk erkek evladıyım. Kendimi bildim bileli başıma buyruk, dik başlıyım. Hiçbir kararı uzun uzun düşünerek vermedim. Daima kalbimi dinledim. Ben hayatım boyunca herkesin kabul ettiği değil, kendi kalbimin doğrularının peşinden gittim. Bu yüzden onlar bana her baktığında bencil, kibirli, asi Aziz’i gördü. Bense yansımama her baktığımda kendi hakikatinin arkasından giden Aziz’i... Herkesin hikayesi bir yerde değişir. Lakin hiç tanımadığım bir halıcı kızı kurtarmamın hayatımda çıkaracağı kasırgayı, hikayemin bu denli değişeceğini asla tahmin edemezdim. Hayatımın her bir parçası kuru bir yaprak gibi başka bir yere uçup savruldu. Ama ben yaşıyorum. Yaşayacağım. Düştüğüm yerden ayağa kalkmayı babamdan öğrendim. Severim yeniden başlamaları, kavgayı, mücadeleyi. Herkese ve her şeye rağmen bildiğimi okuyacağım. Çünkü yaşamak benim en büyük kavgam. Tüm bu hengamenin içinde aklım, ruhum ve kalbim sanki ikiye bölünmüş gibi. Kalbimin bir yanında inci tanesi kadar efsunlu, parlak ve zarif Dilruba. Bir yanında güneş kadar sıcak ve aydınlık Efnan. Birbirinden gece ve gündüz kadar farklı iki kadın. Devamlı aynı soruyu soruyordum kendime… Bir kalbe iki kadın sığar mı?

    Murat Yıldırım kimdir, kaç yaşındadır?

    1979 yılında Konya'da doğan Murat Yıldırım Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında Yıldız Teknik Üniversitesi Oyuncuları'nda (YÜO) amatör olarak tiyatro çalışmalarında bulundu.

     

    2004 yılında Kadir İnanır'ın başrollerinde rol aldığı "Bütün Çocuklarım" dizisiyle televizyon dünyasında tanınan Yıldırım, "Fırtına", "Asi", "Aşk ve Ceza" ve "Suskunlar" gibi ses getiren televizyon dizilerinde yer aldı. Yıldırım, 2017 - 2019 yılları arasında "Kim milyoner olmak ister?" adlı programın sunuculuğunu üstlendi. Başarılı televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde de yer alan Yıldırım, "Güz Sancısı", "Araf ve Kırımlı"nın ardından "Kocan Kadar Konuş" filminde de rol aldı. Murat Yıldırım en son 2020 Ocak ayında başlayan Ramo dizisinde "Ramo" karakterini canlandırdı. 

  • DİLRUBA (DAMLA SÖNMEZ)

    Ben Dilruba… Güzelliği nam salmış, ahu gözlü dilber… Paşazade torunu olarak geldim dünyaya. Ailem beni pamuklara sarıp sarmaladı. Sanki camdan yapılmış, narin, değerli bir mücevhermişim gibi üzerime titrerdi. Hayatta hiçbir şeyi arzu etmemiştim, zira annem hacet bırakmadan ayaklarımın ucuna sermişti. Hayatta yalnız bir şey istedim ben… Deliler gibi sevdiğim adamla, Aziz’le olmak. Lakin bu arzuma dile getirdiğim gün anladım. Ben sırça bir köşke hapsedilmiş bir güvercinden öte değildim şu hayatta. Her şeyim vardı ama hür değildim. Uçmak istedim, ilk önce sevdiğim kırdı kanadımı. Ama vazgeçmedim yine kanatlanmak, hür olmak istedim bu defa annem annem kırdı. Ve ayağıma öyle bir pranga taktı ki beni cehenneme attı…

    Damla Sönmez kimdir, kaç yaşındadır?

    Sönmez, 3 Mayıs 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Çerkes kökenli olan Türk oyuncu St. Joseph Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra Paris Sorbonne Üniversitesi’nde başladığı tiyatro eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde burslu olarak tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı 2 yıl keman, 1 yıl da piyano dalında öğrenim gördü. New York Black Nexxus Academy’de Stuart Burney ile çalıştı.

    2009 yılında “Bornova Bornova” filmindeki rolüyle 46. Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”., Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde “Umut Veren Genç Yetenek”, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde “Genç Cadı” ödüllerini aldı.

    2015 yılında 18. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'de, festivalin Festival Genç Başkanı görevini yürütürken, “Deniz Seviyesi” filmindeki rolüyle de 21. Altın Koza Film Festivali ve Milano Uluslararası Film Festivali (MIFF) 'nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödüllerinin sahibi oldu.

    Pürtelaş’ın “Constellations/Parçacıklar” adlı oyunu, 2012 yılında Tiyatro Yanetki’nin “Yalnız Batı” adlı oyunuyla başlayan, sonrasında 2014 yılında "Savaş" oyunuyla devam eden profesyonel tiyatro hayatının üçüncü oyunudur. “Savaş” oyunundaki rolü ile Yeni Tiyatro Dergisi’nden “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü almıştır.

    Sönmez, tiyatro ve sinema ile birlikte televizyon dizilerinde de yer almaktadır. Gece Gündüz, Türkan, Bir Aşk Hikayesi ve Güllerin Savaşı gibi diziler ile birlikte 2019 yılından beri Çukur dizisinde rol alırken aynı yıl içerisinde Netflix yapımı Rise of Empires: Ottoman mini dizisinde de yer aldı.

  • EFNAN (SİMAY BARLAS)

    Efnan benim adım… Efnan cennetteki güzel gözlü kız demek… Anam cehennem gibi bi evde dünyaya getirmiş. Açlığın, fakirliğin, zulmün içene… Anam koymuş adımı. Dünyada veremediği cenneti adımda yaşatsın istemiş. Küçücüktüm öksüz kaldım. Ama söz verdim ben ağlamaycam, o zalım babama inat  gülecem diye anamın mezarı başında. Talihim de hep kaş çatacak değil ya bana, elbet bir yerde gülecek yüzüme gülecek dedim. Gülmedi. Yokluk, sefalet, eziyet yakamı bırakmadı. Ben hep bir gün biri gelecek dedim. Gelip beni bu cehennemden çıkaracak. Aziz’i gördüğüm vakit anladım. O benim kalu beladan alnıma yazılandır. Allah’a yemin ettim o gece. “Ondan başkasını sevmeyeceğim.” Bildim. Kader bizi bir daha karşılaştıracaktı. Bir gün döndü geldi. O gündür benim bütün bayramlarım. Lakin ben onun dünyasında bir diken, bahçesinde bir bataklık gülü gibi kalacağımı, kalbimin böyle acıyıp parça parça olacağını nereden bilecektim?

  • GALİP PAYİDAR (AHMET MÜMTAZ TAYLAN)

    Ben Galip… Yüz yılı aşkındır Payidarların yuvası olan bu konakta dünyaya geldim. Bu ailenin reisiyim. Babamdan ilk öğrendiğim şey, içinde bulunduğumuz ahval ne olursa olsun, önce soyadımızı ve ata yadigarı bu evi ne pahasına olursa olsun ayakta tutmak… Babamın sözünü kulağıma küpe ettim. Fransız işgalinde duygularımla değil aklımla hareket ettim. Doğru ve akıllıca yaptığım hamlelerle Antakya’nın tek halı dokuma atölyesinin sahibi oldum. Yıkılmazdım hep. En yakınımdan, sevdiğim kadından, çocuklarımın anasından aldım en büyük yarayı. Bir tek o gün yıkıldım. Ona verdiğim cezayla başladı kabimin taşa dönmesi. Acımasız, öfkeli, zalim bir adam oldum. Artık kimse canımı yakamaz. Bir evlatlarım.. Benim tek zayıf yanım onlar artık. İkisi için de canımı vermeye razıyım. Hele ki Adem söz konusuysa akan sular durur. Yoluma çıkanı, rızkıma göz dikeni, emeğime el uzatanı, ihaneti affetmem. Bu kendi kanımdan ve soyumdan bir Payidar bile olsa gözünün yaşına bakmam üzerine basar, geçerim.

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