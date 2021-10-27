Ve karşınızda tüm ihtişamıyla Payidar ailesi

'Aziz'den yeni fotoğraflar! Ve karşınızda tüm ihtişamıyla Payidar ailesi...

HABERTURK.COM

Show TV'de ekrana gelecek, yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan’ın gerçekleştirdiği, sezonun heyecan yaratan dizisi 'Aziz'den ihtişamlı Payidar ailesinin fotoğrafı paylaşıldı. Dizinin güçlü kadrosundan sevilen isimlerin yer aldığı fotoğraf büyük dikkat çekti.

Ailenin büyükleri; Galip (Ahmet Mümtaz Taylan), kardeşi Nigar Hala (Füsun Demirel) yanına sıralanan evin büyük oğlu Adem (Güven Murat Akpınar), kız kardeşi Maksude (Elif Sönmez), Galip Bey’in müstakbel eşi Handan (Ayten Soykök) ve Handan'ın güzelliği ile nam salmış kızı Dilruba'nın (Damla Sönmez) yer aldığı fotoğraf kostüm, aksesuar ve oyuncuların yeni imajları yönünden öne çıkarken sosyal medyada ise övgü dolu yorumlar aldı.

1930’larda Antakya’nın en büyük ve tek halı üreticisi olan ve soyları Osmanlılara uzanan Payidar ailesi yörenin en saygın ve asil ailesidir. Ancak ailenin huzurlu hayatı Aziz’in (Murat Yıldırım) Fransız güçleri komutanı Pierre’in (Fırat Tanış) oğlu Andre’yi (Doğanay Ünal) öldürmesi ile tamamen değişir.

Ekran yolculuğu için gün sayan 'Aziz', farklı hikayesi ve dev kadrosu ile 5 Kasım Cuma saat 20.00'de Show TV’de.