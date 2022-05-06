'Payidar Ailesi' için zor günler!

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Show TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Ali Onur Sütsataner'in kaleme aldığı Aziz'in kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz bu akşam heyecan dolu 24. bölümüyle ekrana gelecek. Aziz'in yeni görevi, Aziz ile Efnan ilişkisinde yeni bir perde açar. Efnan, Aziz ile ilgili kaygılanmaya başlar. Pierre, Aziz'in kendi yerine aday gösterdiği Galip ile ilgili harekete geçer. Galip'in tutuklanması Payidarların zor günler yaşamasına neden olur.

Bu sırada Dilruba hayata dönmüştür. Adem ile Dilruba arasında buzlar erirken, Dilruba çocuğunun geleceği için bir karara varacaktır. Maskeli kahraman tarafından yenilgiye uğratılan Pierre, intikam almak için harekete geçer.

"Aziz" yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Aziz'in 24. Bölüm Tanıtımları;