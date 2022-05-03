Fransızların mal varlığına el koyduğunu duyan Adem büyük bir şaşkınlık yaşarken Galip Payidar tutuklanıyor. Feridun'un, "Sakın Aziz, böyle bir şey yapayım deme!" sözleri dikkat çekerken Pierre'in saldırıya uğradığı anlarda gerilim giderek yükseliyor. "Mevzu bahis vatan olunca gerisi teferruattır!" sözleri üzerine Aziz'in ne yapacağı ise merak konusu oluyor.

İşte Aziz'in 24. Bölüm Tanıtımı;

AZİZ'İN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Tanımadığı adamlar tarafından ormanlık bir alandaki kulübeye getirilen Aziz, karşısına çıkan ve kendisine yeni bir görev teklif eden Feridun'u dikkatle dinledi. Ankara'nın takdiri Antakya'nın çaresinin Aziz olduğu yönündeydi. Pierre'in Antakya ve İskenderun'da araziler alarak farklı milletlerden insanları yerleştirdiğini öğrenen Aziz, Fransızlara anladıkları dilden yanıt verecekti. Yalnız yürümesi gereken bu yolda birçok şeyi arkasında bırakmak zorunda kalacağını bilen Aziz, vatan aşkıyla görevi kabul etti. Pierre'in Milletler Cemiyeti seçim komiserleri Henry, Tomas ve Franz'ı misafir etmesi, seçimlerle ilgili planına dair merakı artırdı. Dilruba'nın Aziz'e izleyenleri şoke eden teklifinden sonra olacaklar merakla bekleniyordu. Aziz, Dilruba'nın nikâh teklifine rağmen gitmesini isteyerek, Efnan'ı ne kadar çok sevdiğini bir kez daha dile getirdi. İkiliyi duyan ancak Aziz'in yanıtını henüz bilmeyen Efnan Dilruba'dan hesap sordu. Aziz'in söylediklerini öğrendikten sonra duygulanan Efnan, Dilruba'nın her şeyi çocuğu için yaptığını öğrendi. Yeni görevinin bilinciyle hareket eden Aziz, artık halıcılıkla ilgilenmeyeceğini Efnan'la paylaştı. Bu sırada gelen Dilruba, çocuğunun geleceği için gitmeyi kabul ettiğini açıklarken, Aziz'in kabul etmediği atölye hisselerini de Efnan'a vermek istedi. Aziz'in atölyeden bu kadar çabuk vazgeçmesine üzülen Efnan, hisseleri kabul etti. Bölgede nüfus dengesini bozarak seçimi lehine çevirmek isteyen Pierre'in hazırladığı evraklar dikkat çekti. Kendisine zarfla gelen haber üzerine bilmediği bir kulübeye giden Aziz, ulaştığı bilgilerle Fransızlara ait postane arabasının önünü keserek, muhafızları etkisiz hale getirdi. Aziz arabada bulduğu içi para dolu çuvalları ve Pierre'in, Fransua'ya verdiği zarfı alırken, posta arabasının soyulduğunu öğrenen Pierre öfkeden deliye döndü. Aziz; yetimhane, hastane ve ihtiyaç sahiplerine çaldığı paraları dağıtırken; bütün halk Robin Hood'a benzeyen yeni kahraman hakkında konuşmaya başladı. Çalınan zarftaki evrakların bulunmasından korkan Pierre, Fransız Hükümeti'nden telgraf aldığını söyleyerek komiserlere seçimin erken yapılması gerektiğini bildirdi. Bebeğin yaşadığını öğrenen Adem, delirmiş bir şekilde çiftliğe giderek yana döne Dilruba'yı aradı. O sırada Dilruba, sessiz sedasız şehirden ayrılmak üzere yola çıkmıştı. Ancak Dilruba'nın arabası şehre giriş çıkışı yasaklayan Fransız askerler tarafından durduruldu. Adem ve Galip, Dilruba'yı eve götürmek isterken aralarında tartışma çıktı ve Dilruba onlardan kaçarken çok sert bir şekilde düşerek yaralandı. Çok kan kaybeden Dilruba ve bebeğinin durumu kritikti. Her yerde aranan kan Efnan'la uyumlu çıktı; Efnan'ı kanı Dilruba'yı kurtardı. Aziz, seçim komiserlerinden Tomas ve Henry'i kaçırarak posta arabası soygununun azmettiricisinin Galip Payidar olduğunu söylemelerini istedi. Aralarından serbest kalan Henry, perişan halde Pierre'in karşısına çıktı ve Aziz'in istediğini yaptı. Pierre küplere binerken Aziz meydanda kendisinin adaylıktan çekildiğini ve yerine Galip Payidar'ın aday olduğunu ilan ediyordu. Pierre, Galip'i tutuklamaya giderken kalabalık coşkuyla Galip'i alkışlıyordu. Pierre, idare binasının önüne çıktığı sırada önünde arabayla biri durdu. Arabadan inen, izleyenlerin Feridun olarak bildiği kişiye Pierre, Mösyö Milan diyerek tokalaştı. O sırada Pierre ile Feridun'un konuştuğunu gören Aziz'in yüzündeki gülümseme dikkat çekti. Aziz'in planı yeni bölüme duyulan merakı artırdı.

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Ali Onur Sütsataner'in kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!