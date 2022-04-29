Aziz, Efnan'a birlikte yeni bir hayat teklif ederken, iki aşığın görüntüleri içleri ısıtıyor.

AZİZ HAREKETE GEÇİYOR!

Hatice ananın, "Davası insanın alın yazısıdır. İstese de değiştiremez!" sözleri dikkat çekerken; Ankara'nın adamı Feridun, Aziz'in harekete geçmesini istiyor. Aziz'in neler yapacağının heyecan yarattığı tanıtımda kaçırılan kişinin Pierre'le bağlantısı merak uyandırıyor. Efnan, duyduklarından sonra Dilruba'dan hesap sorarken; torununun yaşadığını öğrenen Galip, Dilruba ile karşı karşıya geliyor.

AZİZ'İN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz'in karşısına çıkan gizemli bir adam hiç beklenmedik şekilde Aziz'e yeni bir görev teklif eder. Aziz bu görevi vatan aşkıyla kabul ederken birçok şeyi arkasında bırakmak zorunda kalır. Efnan ise olanlardan habersiz Aziz'in gizlediği sırrın peşinden giderken Pierre seçimlere hile karıştırmak için akla gelmeyecek bir plan yapar. Bu planı öğrenen Aziz ise onu bozmak için elinden geleni yapacaktır. Tüm bunlar olurken şehirden ayrılmak üzere olan Dilruba ise Adem yüzünden bebeğini kaybetme tehlikesiyle yüz yüze kalacaktır.