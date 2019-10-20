Trump’ı azil soruşturmasına sürükleyen Ukrayna skandalının baş aktörü Rudy Giuliani. Başkan’ın özel avukatı; hatta kimilerine göre, beyni. Biraz da bu rolü nedeniyle, şimdi üçüncü karısından boşanma hikayesi medyada gündem. Para kavgasına sahne olan bir boşanma. Kadın ayda 42 bin dolar nafakaya “çerez parası” diyor; milyon dolarları olan koca ise “Başkanın avukatı olduğuma bakmayın, vatanseverlikten yapıyorum” diyor. Giuliani’nin başka ilişkisi de var. Zaten ikinci karısı, boşanacaklarını TV’den öğrenmişti. Kocası basın toplantısında, hayatında başka biri olduğunu açıklarken… O başka biri, şimdi boşanma aşamasında olduğu üçüncü karısı. Habertürk yazarı Ayşe Özek Karasu yazdı

Rudy Giuliani’nin adını anarken “Trump’ın kişisel avukatı” demek tuhaf geliyor ama bugün için ünvanı böyle. Fakat Trump’ın sadece emlak kralı diye anıldığı günlerde Giuliani, New York Belediye Başkanı olarak 11 Eylül kahramanı mertebesine yükselmiş, “Amerika’nın Belediye Başkanı” lakabı takılmış, İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth’den şovalyelik nişanı bile almıştı. İki dönem belediye başkanlığından sonra 2008 Başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Parti’de adaylık yarışına girmiş, fakat başka bir kahramana, İkinci Dünya Savaşı gazisi John McCain’e kaptırmıştı payeyi. Başkan adayı olsa, yenileceği kişi Obama olacaktı.

Şimdi ise Trump’ın azil sürecinde baş aktör olarak sahnede. Başkanın, siyasi rakiplerini bertaraf etmek için Ukrayna’ya uyguladığı baskıyı perde gerisinden yürüten kişi olarak Demokratların hedefinde. Trump adına gölge dış politika yürütmekle suçlanıyor. Kimi Demokratlara göre Trump’ın beyni Giuliani. Temsilciler Meclisi komitesindeki azil soruşturmasında ifade veren eski ve mevcut diplomatların her anlattığı Giuliani’ye işaret ediyor. Trump’ın eski Ukrayna özel temsilcisi Kurt Volker, AB nezdindeki Büyükelçi Gordon Sondland ve ABD’nin Kiev Büyükelçiliğini vekalaten yürüten Maslahatgüzar Bill Taylor ile Giuliani arasındaki mesajlaşmalar Kiev’e baskı trafiğini ortaya koyuyor.

Trump’ın Ukrayna Lideri Zelenskiy’le telefon görüşmesinde, 2020 seçimindeki muhtemel Demokrat rakibi Joe Biden'ın oğlunun Kiev’deki işlerine soruşturma açılmasını istediği bir muhbir kanalıyla ortaya çıkınca patlamıştı skandal. Bu görüşme öncesinde Trump, Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık yardımı askıya almış, Giuliani de “Biden’lara soruşturma karşılığı yardım” şartını içeren görüşmeler yapmıştı Kiev’deki yetkililerle. Bu yetkililerden biri de eski başsavcı Yuri Lutsenko’ydu.

Bu hafta Kiev Maslahatgüzarı Taylor ile Dışişleri ve Pentagon yetkililerinin vereceği ifadelerle Giuliani’nin rolüne dair kadrajın daha da genişlemesi bekleniyor. Trump ise “Bazen kaba davranıyor olabilir ama harika adamdır” sözleriyle dostu ve avukatı Giuliani’yi savunmaya devam ediyor. Gerçi bazı Demokratlara göre Trump’ın, “Rudy de haddini fazla aştı, ben ona öyle dememiştim” diyerek Giuliani’yi yüzüstü bırakması an meselesi.

PAHALI VE KAVGALI BOŞANMA

Giuliani, Trump nezdinde o aşamaya gelmiş değil ancak boşanma davası nedeniyle üçücü karısıyla o aşamada. Judith Giuliani New York Times’a açıklamasında, “20 yıl boyunca her daim desteklediğim adamın ihanetine uğradım. 11 Eylül kahramanın bir yalancıya dönüştüğü görmek çok üzücü…” diyor.

Aşk serüvenleri dahil özel hayatıyla yıllarca tabloid manşetlerinden inmeyen 75 yaşındaki Giuliani, hem Trump’ın avukatı olduğu için hem de kritik dönem itibariyle ana akım medyaya da malzeme. Geçen yıldan beri devam eden boşanma davası, azil süreciyle birlikte iyice projektör altına alındı. Siyaset yorumcuları TV ekranlarında “Giuliani’nin paralel hukuk kıskacında olduğu” teşhisini koyuyor, NY Times karısıyla röportaj yapıyor; Giuliani, Washington Post yazarının sorusuna karşılık attığı mesajda “Özel hayatım beni ilgilendirir. Bu ikimizin de üçüncü boşanması, neyse ki çocuk yok” yanıtını veriyor.

Judith Giuliani 15 yıl evli kaldığı adama “yalancı” diyor, çünkü Giuliani hastane yöneticisi olan yeni sevgilisi Maria Rosa Ryan'la ilişkisini yalanladığı gibi yüklü miktarda nafaka ödeyecek kadar zengin olmadığını da iddia ediyor. Davanın önceki duruşmalarında Giuliani’nin yoksulluk beyanında bulunması üzerine, sadece purolara 12 bin dolar harcadığını ve 7 bin dolara da dolmakalem aldığını gösteren belgeler mahkemeye sunulmuştu. Şimdi de karısının avukatına göre Giuliani milyonlarca dolarlık gelirini yargıdan gizliyor.

BASIN TOPLANTISIYLA AYRILIK İLANI

Giuliani ilk kez olaylı boşanmıyor. 2000 yılında New York’un ikinci dönem belediye başkanlığını yürütürken, ikinci karısı Donna Hanover’den ayrıldığını basın toplantısında açıklamış, “çok zarif bir kadın” diye tarif ettiği Judith Nathan’la ilişkisini de aynı toplantıda ilan etmişti. TV sunucusu olan Donna Hanover ise 16 yıllık evliliğinin bittiğini böylelikle TV’den öğrenmişti. Kocasının hayatında başka bir kadın olduğuna aslında pek şaşırmaması gerekirdi, çünkü Giuliani ilk karısı Regina Peruggi’yle evliyken başlamıştı onun da ilişkisi.

Giuliani, bir hastanenin satış temsilcisi olan üçüncü karısı Judith Nathan’la 1999 yılında New York’taki puro barı Club Macanudo’da tanışmıştı. Sonradan NY Times’a anlattığına göre ikisi de yıldırım çarpmışa dönmüş, mistik bir çekim oluşmuştu aralarında. Giuliani prostat kanseri atlattıktan sonra 2002’de boşanmış ve Nathan’la gösterişli bir düğünle evlenmişti. O düğünde Trump da konuklar arasındaydı.

11 Eylül terör saldırıları sonrasına gelen bu dönemde Giuliani artık bir kahramandı; “Amerika’nın Belediye Başkanı” diye anılıyor, Time tarafından “Yılın Adamı” seçiliyor, Kraliçe’den şovalyelik ünvanı alıyor, fakat yasa gereği üçüncü kez New York belediyle başkanlığına aday olamıyordu. Ancak varlık kapıları açılıyordu önünde. Yeni karısıyla güçlü çift olarak sosyal hayatın merkezine otururken, konuşma başına 100 bin dolar alıyor, özel jetlerle uçuyordu. Tarifeli seferlerde ise karısı tasarım çantalarını yere koymak istemediği için çantaya özel koltuk isteniyordu. Eski dostlara göre bu kadın Giuliani’yi bir çeşit kulüp adamı haline getirmişti.

Cumhuriyetçi Parti’deki başkan adaylığı yarışını kaybedince kendini iyice VIP hayata vermiş, New York ve Palm Beach’te yeni evler almış ve medyaya göre serveti de 45 milyon doları bulmuştu. 2016’da Trump’ın kampanyasını destekleyen Giuliani, geçen yıl Başkanın özel avukatlığını üstlendikten sonra karısı boşanma davası açmıştı. Bir dergiye anlattığına göre başkanlık yarışını kaybedince değişmeye başlamıştı Giuliani ve giderek çekilmez hale gelmişti. Zaten Maria Rosa Ryan’la ilişkisi de ortaya çıkmıştı.

Medyaya sızan mahkeme belgelerine göre Judith Giuliani ayda 42 bin dolarlık tedbir nafakası için “Beraberken harcadığımız aylık 230 bin doların yanında çerez parası” diyor. Avukatı ise Giuliani’nin çalıştığı hukuk firmasından 2016’da 8 milyon dolar, 2017’de ise 9 milyon dolar kazandığını, boşanma davasından gelir gizlemek maksadıyla Trump’la da sonradan ödeme yapmak üzere anlaştıklarını iddia ediyor.

Buna karşılık Giuliani New York Post’a açıklamasında, Trump için sırf vatanseverlik ve dostluk uğruna bilâ-bedel çalıştığını, hiçbir geliri olmadığını, masraflarını bizzat karşıladığını ve karısının lüks yaşam tarzına yetecek parası olmadığını ileri sürüyor.

Göründüğü kadarıyla boşanma davası hayli “pis” yürüyor. Kavga sebebi sadece para da değilmiş, magazin medyasına göre Noel süsleriyle uzaktan kumandalar kime kalacak dalaşı bile çıkmış hakim karşısında. Boşandıktan sonra üye oldukları kulüplerden hangisine hangisi gidecek tartışması da yaşanmış. Sonunda hakim Michael Katz, “Bu evliliğin kirli çamaşırlar ortaya dökülmeden saygı çerçevesinde sona ermesi için gelecek ocak ayındaki duruşmaya kadar aranızda anlaşın” demiş. Ancak bu direktifi pek yerine gelmeyecek gibi. Çünkü Judith Giuliani kitap yazıyormuş…