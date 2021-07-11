Hırvatistan'ta düzenlenen "Grand Chess Tour"da, Memmedyarov ile Kasparov karşı karşıya geldi.

Memmedyarov, 6. tur müsabakasında, dünya şampiyonluğu bulunan Ermeni asıllı Rus vatandaşı Kasparov'u mağlup etmeyi başardı. Memmedyarov, galibiyetini 7 hamlede elde etti.

Zagreb'de düzenlenen turnuva 12 Temmuz'da sona erecek.