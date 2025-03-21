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        Haberler Bilgi Yaşam Azerbaycan Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Azerbaycan Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

        Azerbaycan Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Azerbaycan Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

        Azerbaycan, Kafkasya bölgesinin önemli ülkelerinden biridir. Tarihi oldukça eskiye dayanan Azerbaycan'ın geleneksel müzikleri, dansları ve el sanatları sayesinde zengin bir kültürel mirası vardır. Kafkasya'da konumlanan Azerbaycan, küçük ve sevimli bir ülke olarak dikkat çeker. Ülkeyi ziyaret etmek ya da ülke hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, Azerbaycan nerede, Azerbaycan bayrağının anlamı ne, Azerbaycan Türkiye saat farkı ne kadar gibi sorulara yanıt arıyorlar. Kardeş ülke Azerbaycan hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 15:11 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:11
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        Azerbaycan Nerede?
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        Azerbaycan Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır?

        Resmi adı, Azerbaycan Cumhuriyeti olan ülke, Kafkasya topraklarında bulunur. Azerbaycan hangi kıtada yer almaktadır diye soranlar için, ülkenin iki kıta arasında konumlandığını söyleyelim. Kafkasya topraklarının Güney kısmında yer alan Azerbaycan konum itibariyle, hem Avrupa hem de Asya’da bulunur. Bir Avrasya ülkesi sayılan Azerbaycan, Doğu Avrupa ve Güneybatı Asya’dadır. İki kıtada toprağı bulunan Azerbaycan’ın yüzölçümü, 86,600 kilometre karedir. Ufak bir ülke oluşuna rağmen iklim çeşitliliği fazladır. Azerbaycan nerede sorusuna detaylı cevap verecek olursak;

        • - Kuzeyinde: Rusya Federasyonu
        • - Güneyinde: İran
        • - Batısında: Gürcistan ve Ermenistan
        • - Doğusunda: Hazar Denizi bulunur.

        Azerbaycan Başkenti, Şehirleri ve Nüfusu

        Doğu Avrupa ile Batı Asya’nın kesişim noktasında bulunan Azerbaycan başkenti, Bakü’dür. Bakü, Azerbaycan’ın başkenti olmasının yanı sıra, Kafkasya’nın da en büyük şehridir. Azerbaycan başkenti Bakü, bulunduğu alanda ticaret ve kültür anlamında merkez kabul edilen, bir liman şehridir. Diğer Azerbaycan şehirleri de Bakü kadar merak uyandırır. Parlamenter sistemle yönetilen Azerbaycan şehirleri sayısı 77 olarak bilinir. Bakü en büyük şehir olmak üzere, 77 şehrin 11’i büyükşehir statüsündedir. On bir büyük şehir ve diğer ufak şehirlere yayılmış Azerbaycan nüfusu, 2023 yılında, 10,15 milyon olarak kaydedilmiştir. Tahminlere göre Azerbaycan nüfusunun 2025 yılı sonunda 10.40 milyonu göreceği beklenir. Azerbaycan nüfusunun yoğunlaştığı Azerbaycan şehirlerinden, on bir büyük şehrin isimleri şu şekilde;

        • - Bakü
        • - Gence
        • - Sumgayıt
        • - Mingeçevir
        • - Lenkeran
        • - Nahçıvan
        • - Şirvan
        • - Şemkir
        • - Şeki
        • - Yevlah
        • - Haçmaz

        Azerbaycan Bayrağı ve Para Birimi

        Azerbaycan, 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmiş olan parlamenter bir devlettir. Ülke, Demokratik Cumhuriyet’in temellerini 1918 yılında atmıştır. Kafkasya bölgesinin önemli devletlerinden biri kabul edilen Azerbaycan bayrağının anlamı oldukça etkileyicidir. Türkiye’nin kardeş ülke ismiyle andığı Azerbaycan bayrağında üç renk bulunur. Bayrağın en üstünde bulunan mavi renk, Türklüğü simgeler. Bayrağın ortasındaki kırmızı ise içinde ay yıldız bulundurarak, uygarlığı sembolize eder. Son olarak bayrağın alt kısmında bulunan yeşil renk ise İslamiyet’i ifade etmektedir. Dolayısıyla Azerbaycan bayrağının anlamı, dini ve milli değerler içerir. Bayrağın ortasındaki alan ise Türk Bayrağı’ndan oluşur. Bayraklarında da birleşen Azerbaycan Türkiye saat farkı, bir saattir. Azerbaycan saati Türkiye’den bir saat ileride bulunur. Türkiye saatleri 08.00’i gösterirken, Azerbaycan saati ise 09.00 olur. Azerbaycan’la ilgili merak edilen konulardan biri de ülkenin para birimidir. Özellikle Azerbaycan’a turistik gezi yapmak isteyenler, Azerbaycan para birimi hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Merak edenler için Azerbaycan para biriminin “Manat” olduğunu ekleyelim. Azerbaycan manatının ülkede kullanılmaya başladığı tarih 1992 yılıdır. Ruble ile beraber kullanılan Manat, iki sene sonra, 1 Ocak 1994 senesinde ülkenin tek milli para birimi olarak geçerlilik kazanmıştır. 1 Ocak 2006 itibariyle de Yeni Manat devreye girmiştir.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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