Azerbaycan İsrail'de Ticaret Temsilciliği açtı

İsrail’in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Azerbaycan Ticaret ve Turizm Temsilciliği, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov'un katıldığı törenle açıldı.
İsrail Turizm Bakanı Razvozov törende yaptığı konuşmada, “İsrail ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler, stratejik niteliktedir ve güven ile karşılıklı saygıya dayanmaktadır.” dedi.
Razvozov, “Geçtiğimiz otuz yılda, iki ülke arasındaki ilişkilerde birçok atılıma tanık olduk, ancak resmi ticaret ve turizm temsilciliğinin açılması başka bir tarihi olaydır.” değerlendirmesinde bulundu.
CUMHURBAŞKANI ALİYEV'E TEBRİK
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i bu temsilciliğin açılması konusunda gösterdiği karardan dolayı tebrik ettiğini vurgulayan Razvozov, “Bu temsilcilik, iki ülke arasındaki ortaklığı güçlendirecek ve enerji, ilaç, su arıtma, tarım ve yatırımlar gibi alanlarda İsrailli işadamları için önemli bir adres olacaktır. Bundan dolayı Cumhurbaşkanı Aliyev’i tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.
Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ise, İsrailli işadamlarını Azerbaycan'da karşılıklı yatırım ve işlemleri kolaylaştırmak için oluşturulan karlı iş ortamından yararlanmaya çağırdı.
Cabbarov sosyal medya hesabından da yaptığı yazılı açıklamada, “İsrail’de açılan Azerbaycan Ticaret ve Turizm Temsilciliğinin, taraflar ve ilgili daireler arasında ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret ve diyalogun teşviki için önemli bir platformdur.” ifadelerini kullandı.
"BÜYÜKELÇİLİĞİN AÇILMASI İÇİN İLK ADIM"
İsrail Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da, “Bu, İsrail'deki Azeri Büyükelçiliğinin açılması için ilk adımdır.” denildi.
Açıklamada, “2020'de iki ülke arasındaki ticaret hacmi petrol ve petrol ürünleri hariç 200 milyon doları buldu. Azerbaycan'da ise yol yapımından iletişim ve ilaca kadar çeşitli alanlarda çalışan çok sayıda İsrail şirketleri var.” ifadelerine yer verildi.
İsrail'in Azerbaycan ile 1991'den bu yana diplomatik ilişkileri söz konusu. Son dönemde yaşanan Azerbaycan-Ermenistan savaşı nedeniyle İsrail ile Azerbaycan arasında askeri ilişkiler alanında önemli gelişmeler yaşandı.
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