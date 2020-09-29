Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son durum!

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermeni Ordusunun 1. Alay, 3.Tabur komuta gözlem mıntıkasının Azerbaycan ordusunun nokta atışıyla tahrip edildiği belirtildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermeni saldırılarında 29 Eylül’e kadar 10 sivilin hayatını kaybettiğini, 30 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Azerbaycan ordusunun Füzuli yönünde karşı saldırısı devam ediyor. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hocavend bölgesinin Hadrut kasabası yönünde bulunan Ermeni Ordusunun 1. Alay, 3.Tabur komuta gözlem mıntıkası Azerbaycan ordusunun nokta atışıyla tahrip edildiği belirtildi.

"DÜŞMAN KARŞI SALDIRILARI PÜSKÜRTÜLDÜ"

Savunma Bakanlığı yaptığı diğer açıklamada, Fizuli bölgesinde işgal altındaki Aşağı Veyselli köyü yönünden Azerbaycan mevzilerine saldırmaya çalışan Ermeni ordusunun birliklerinin engellenerek geri çekilmek zorunda bırakıldığı vurgulandı. Ermeni birliklerinin, cesetleri savaş alanında bırakarak kaçtıkları bildirildi.

Öte yandan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 29 Eylül’e kadar Ermeni saldırılarında 11 sivilin hayatını kaybettiğini, 30 sivilin ise yaralandığını açıkladı. Ölen siviller arasında 13 ve 14 yaşında iki okul çocuğu da var.

"S-300'LER İMHA EDİLECEK"

Ermenistan'ın S-300 füze sistemlerini Erivan'dan Azerbaycan ordusunun operasyon yürüttüğü bölgelere doğru harekete geçirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, yaptığı açıklamada, "Erivan'ın hava sahasını savunan S-300 füze sistemlerinin işgal altındaki bölgelerimize doğru ilerlediği hususunda istihbarat elde ettik. Füze sistemleri, işgal altındaki topraklarımıza girer girmez Azerbaycan ordusunca imha edilecek." ifadesini kullandı.

Dergahlı, S-300 füze sistemlerinin Azerbaycan ordusu tarafından imha edilen diğer askeri ekipmanlarla aynı kaderi yaşayacağını belirterek son çatışmaların Ermenistan ordusunun "yenilmez" olduğu yönündeki iddiaların efsaneden ibaret olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

AZERBAYCANLI GENÇLER CEPHE HATTINA GİDİYOR

Ermenistan'ın saldırılarının ardından seferberlik ilan edilen Azerbaycan'da ilk kafile cepheye gitmek için hareket etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzalamasının ardından ülkenin gençleri cepheye gitmek için harekete geçti. Başvurularını tamamlayarak toplu bir şekilde cepheye giden gençlerin büyük bir mutluluk yaşadığı görüldü.

Ülkenin dört bir yanından toplanan Azerbaycanlı gençler, işgal altındaki topraklarını geri alabilmek için canlarını feda etmeye hazır olduğu ifade edildi. Eyalet Seferberlik ve Askerlik Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, "35 yaşında birinci sınıf askeri subaylar, askerler, denizciler, çavuşla ve yüksek rütbeli 50 yaş ve üstü subayların askere alındığını bildiririz" denildi.