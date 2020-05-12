Azerbaycan'da ticaret merkezinde yangın - BAKÜ

AA

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, inşaat malzemeleri satan çok sayıda dükkanın bulunduğu ticaret merkezinde akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmalarına 32 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiyeci katıldı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.Olayda can kaybı yaşanmazken 22 bin 360 metrekarelik ticaret merkezin 6 bin 760 metrekaresi yanarak kullanılamaz hale geldi. Aynı yerde Aralık 2019'da da yangın çıkmıştı.