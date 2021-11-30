Türkiye'den Azerbaycan'a taziye mesajı

HABERTURK.COM / Ajanslar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Azerbaycan'da askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Kalın mesajında, "Kardeş Azerbaycan ordusuna ait bir askeri helikopterin talim uçuşu esnasında düştüğünü büyük bir teessürle öğrendim. Bu elim kazada şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tek Millet İki Devletin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'da Karaheybet hava eğitim alanında düşen askeri helikopterde şehit olanlar için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Bugün meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Cenabıhak'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Azerbaycan halkının başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN TAZİYE TELEFONU

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, mevkidaşına Azerbaycan'da yaşanan helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı, yaralanan askerler için de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın Hızı rayonunda Karaheybet poligonunda talim uçuşu yapan bir askeri helikopterin düştüğünün, kazada şehit ve yaralıların bulunduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, şehitlere rahmet, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE TELEFONU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ve Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Guliyev ile birer telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Bakan Akar, Karaheybetli'de düşen Devlet Sınır Hizmetleri'ne ait helikopterde şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti. Akar, görüşmede Azerbaycan halkına başsağlığı ve şehitlerin ailelerine sabır dileklerini de ifade etti.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kardeş Azerbaycan'da Devlet Sınır Hizmetleri'ne ait bir helikopterin düştüğü haberini üzüntüyle öğrendik. Bu elim olayda kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize de başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Azerbaycan'da Devlet Sınır Hizmetlerine ait askeri bir helikopterin yerel saatle 10.40 sıralarında Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında kaza yaptığı bildirilmişti.