Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ankara'da bir araya geldi

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ikili düzeydeki ilk yurt dışını gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i resmi törenle karşıladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 14:37 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ikili düzeydeki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i resmi törenle karşıladı.

        Aliyev'in bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

        Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "merhaba asker" diyerek selamladı.

        Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayrakların ve askerlerin de yer aldığı törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu tarafından Azerbaycan Zafer Marşı da çalındı.

        Erdoğan ve Aliyev, merdivenlerde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

        Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Aliyev, heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

        Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

        ALİYEV ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine başkente gelen Aliyev, Anıtkabir’i ziyaret etti. Aliyev ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

        Daha sonra Atatürk'ün mozelesine çelenk koyup saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir önünde beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çekilen Aliyev, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Azerbaycan
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Camide oynayan çocuklara bıçak çekti!
        Camide oynayan çocuklara bıçak çekti!
        İsrail, Brezilya Devlet Başkanını 'istenmeyen kişi' ilan etti
        İsrail, Brezilya Devlet Başkanını 'istenmeyen kişi' ilan etti
        Bu kez kadın maganda takip etti, yol kesti!
        Bu kez kadın maganda takip etti, yol kesti!
        Filistinlilere ramazanda Mescid-i Aksa kısıtlaması
        Filistinlilere ramazanda Mescid-i Aksa kısıtlaması
        Otomobil park halindeydi! Gölette feci son!
        Otomobil park halindeydi! Gölette feci son!
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        NBA All-Star'da rekorlar gecesi!
        NBA All-Star'da rekorlar gecesi!
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Düğün bayramdan sonra
        Düğün bayramdan sonra
        Santos kararını verdi!
        Santos kararını verdi!
        Haluk Levent'ten çağrı
        Haluk Levent'ten çağrı
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        BAFTA ödül töreninde renkli kırmızı halı
        BAFTA ödül töreninde renkli kırmızı halı
        Habertürk Anasayfa