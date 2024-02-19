Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ikili düzeydeki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi.

Aliyev'in bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayrakların ve askerlerin de yer aldığı törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu tarafından Azerbaycan Zafer Marşı da çalındı.

Erdoğan ve Aliyev, merdivenlerde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Aliyev, heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.