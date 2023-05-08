Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 801 mahkumu affetti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla 801 mahkum için af kararı verdi

Giriş: 08.05.2023 - 10:08 | Güncelleme: ABONE OL
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 801 mahkumu affetti
Aliyev 801 mahkumu affetti
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkenin ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla 801 mahkum için af kararı çıkardı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev'in bazı mahkumların, mahkum ailelerinin, kamu baş denetçisinin ve insan hakları örgütlerinin kendisine yaptığı başvuruları değerlendirdiği ve af genelgesine imza attığı bildirildi.

Genelgede, aralarında Gürcistan, Çin ve Rusya gibi ülkelerden yabancı mahkumların da bulunduğu 801 kişinin ismine yer verildi. Listede, 2 Türk vatandaşının da ismi yer aldı.

Açıklamada, genelgenin, uygulandığı kişi sayısı bakımından bağımsız Azerbaycan tarihinde kabul edilen en büyük af genelgesi olduğu kaydedildi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ermenistan'ın döşediği mayınlar patladı: 3 yaralı
Ermenistan'ın döşediği mayınlar patladı: 3 yaralı
Azerbaycan, Kahramanmaraş'ta 1000 konut yapacak
Azerbaycan, Kahramanmaraş'ta 1000 konut yapacak
Ermeni güçlerinin döşediği mayın patladı: 1 Azerbaycan askeri şehit
Ermeni güçlerinin döşediği mayın patladı: 1 Azerbaycan askeri şehit
Azerbaycan'dan geldi, 3 kişinin kurtarılmasını sağladı
Azerbaycan'dan geldi, 3 kişinin kurtarılmasını sağladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.