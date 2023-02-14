Antalya'da, 18 yaşındaki Azad Altay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Olay, 5 Şubat'ta saat 17.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.O.T.'nin (18) elinde oynadığı tabanca ateş alınca arkadaşı Azad Altay alnından vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan Altay, ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Altay, dün hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan E.O.T.'nin ifadesinde, "Tabanca ile fotoğraf çektiriyorduk; birden patladı. Ne yapacağımı bilemedim" dedi. E.O.T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Azad Altay'ın cenazesinin, otopsinin ardından toprağa verileceği bildirildi.