Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 12 Şubat 2023 Pazar AFAD Kandili Rasathanesi son dakika deprem listesi: Bugün en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Deprem bölgesinde artçılar devam ediyor! İşte son dakika depremler listesi

Türkiye 6 Şubat tarihinde güne deprem ile uyandı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından can kaybı ve hasar durumu ile ilgili güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. Deprem bölgesinde artçılar sürüyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yaşanan son dakika depremleri ile 12 Şubat Pazar 2023 güncel depremler listesi...

Giriş: 12.02.2023 - 22:16 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Son dakika depremler listesi bugün... Yaşanan sarsıcı depremlerin etkisi yurt genelinde sürüyor. Özellikle depremi etkileyen 10 ilde artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ve Gaziantep'te yaşanan depremin ardından bilanço ağırlaşırken bölgelerde enkaz çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Akşam saatlerinden itibaren çok sayıda artçı deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile güncel olarak paylaşılan son dakika depremlerini haberimizde derledik. Edinilen bilgiye göre, deprem bölgesinde bir artçı sarsıntı daha yaşandı. İşte 12 Şubat 2023 Pazar meydana gelen son depremler...

  • ARTÇI DEPREMLERİN SAYISI ARTIYOR!

    AFAD, Türkiye'yi sarsan ve toplamda 10 kenti etkileyen depremle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, şu ana kadar bin 400'ün üzerinde artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

    Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 24 bin 727 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 5 bin 709 olarak belirtildi.

    AFAD, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından toplamda 2 bin 412 deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

    SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

  • KAHRAMANMARAŞ'TA 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI!

    AFAD, saat 21.33'te Kahramanmaraş Türkoğlu merkezli 4.6 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem, 8,14 km derinlikte meydana geldi. 

  • DEPREM BÖLGESİNDE PEŞ PEŞE ARTÇI SARSINTILAR

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 22.00'da 4,1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

    Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde saat 21.33'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 20.28'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    (Bölgede artçı depremler devam ediyor. Haberimiz anlık olarak güncellenecektir.)

  • AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 12 ŞUBAT 2023

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

  • KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE DEPREMLER YAŞANMIŞTI

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.