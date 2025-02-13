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        Haberler Bilgi Spor AZ Alkmaar-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı canlı izle ekranı

        AZ Alkmaar-Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk oluyor. Gruptan çıkma şansını son maçta kaçıran Sarı-Kırmızılılar, Avrupa'da yoluna devam edebilmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Okan Buruk'un öğrencileri, zorlu deplasmanda avantajlı bir skor elde etmeyi hedeflerken, takımın önemli isimlerinden bazıları eksik. Ancak Morata, Mertens ve Sara gibi yıldızlarla Galatasaray, güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Karşılaşmanın saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. İşte AZ Alkmaar-Galatasaray maçı yayın bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 18:14 Güncelleme: 13.02.2025 - 18:14
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        • 1

          Avrupa’da yoluna devam etmek isteyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında AZ Alkmaar’a konuk oluyor. Grupta son maçta büyük bir fırsatı kaçıran Sarı-Kırmızılı ekip, Hollanda’da avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak. Okan Buruk’un planlarında eksikler olsa da, sahadaki yıldız isimler Cim Bom’un en büyük kozu olacak. Kritik maç öncesi futbolseverler, karşılaşmanın saatini, yayın bilgilerini ve muhtemel kadroları araştırıyor. İşte AZ Alkmaar-Galatasaray mücadelesine dair detaylar…

        • 2

          AZ ALKMAAR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

          AZ Alkmaar- Galatasaray maçı 13 Şubat Perşembe günü 23.00'te oynanacak.

        • 3

          AZ ALKMAAR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

          Hollanda'da oynanacak karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

          RAMS Park'ta oynanacak rövanş maçı 20 Şubat Perşembe günü 20.45'te başlayacak.

        • 5

          G.SARAY'DA EKSİK ÇOK

          Sarı-kırmızılı ekipte 6 futbolcu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Arjantinli yıldız Mauro Icardi, milli futbolcu Yunus Akgün ve Senegalli sol bek Ismail Jakobs sakatlıkları nedeniyle yarınki karşılaşmada süre alamayacak. Teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Ajax mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Osimhen, Lucas Torreira ile Davinson Sanchez'den de yararlanamayacak.

          Ayrıca isimleri UEFA listesinde yer almayan yeni transferler Mario Lemina, Ahmed Kutucu, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski ve Arda Ünyay'ın yanı sıra genç oyuncular Eyüp Aydın ile Gökdeniz Gürpüz de yarın sahaya çıkamayacak.

          Sarı-kırmızılılarda Dries Mertens ve yarın kadroda olması beklenmeyen Yunus Akgün sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

          AZ Alkmaar'da ise Kristijan Belic cezası nedeniyle Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek. Kırmızı-beyazlı ekipte Wouter Goes, Dave Kwakman ile Ruben van Bommel de sarı kart görürlerse cezalı duruma düşecek.

        • 6

          LİG ETABININ EN GOLCÜSÜ

          Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde normal sezonun en golcü takımı oldu. Bu sezon ilk kez 36 takımla düzenlenen lig formatında çıktığı 8 müsabakada 19 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, normal sezonu en fazla gol kaydeden takım olarak bitirdi.

          TÜM MAÇLARDA GOL YEDİ

          Galatasaray, UEFA organizasyonlarında bu sezon yaptığı 10 maçta da kalesini gole kapatamadı. Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda 3-2 ve 1-0'lık skorlarla İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen sarı-kırmızılı ekip, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi savunma yapamadı.

          Galatasaray, "Kupa 2"de çıktığı 8 maçta da rakiplerin gol bulmasını önleyemedi. Ajax karşılaşmasına kadar çıktığı 7 müsabakada kalesine 14 gol gören sarı-kırmızılılar, bu mücadelede de filelerinden 2 kez topu çıkardı.

        • 7

          MUHTEMEL 11'LER

          AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Goes, Kasius, Penatra, Moller Wolfe, Mijnans, Clasie, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrot

          Galatasaray: Muslera, Jelert, Cuesta, Abdülkerim, Berkan, Kaan, Sara, Mertens, Barış, Sallai, Morata

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