LİG ETABININ EN GOLCÜSÜ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde normal sezonun en golcü takımı oldu. Bu sezon ilk kez 36 takımla düzenlenen lig formatında çıktığı 8 müsabakada 19 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, normal sezonu en fazla gol kaydeden takım olarak bitirdi.

TÜM MAÇLARDA GOL YEDİ

Galatasaray, UEFA organizasyonlarında bu sezon yaptığı 10 maçta da kalesini gole kapatamadı. Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda 3-2 ve 1-0'lık skorlarla İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen sarı-kırmızılı ekip, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi savunma yapamadı.

Galatasaray, "Kupa 2"de çıktığı 8 maçta da rakiplerin gol bulmasını önleyemedi. Ajax karşılaşmasına kadar çıktığı 7 müsabakada kalesine 14 gol gören sarı-kırmızılılar, bu mücadelede de filelerinden 2 kez topu çıkardı.