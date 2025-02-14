UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta! Galatasaray, son 16 play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar ile Hollanda’da karşı karşıya geldi ve sahadan 4-1'lik skorla ayrıldı. Şimdi gözler, rövanş maçında alınacak sonuca çevrildi. İstanbul’da oynanacak mücadelede sarı-kırmızılılar, taraftarının desteğiyle tur biletini kapmak için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise rövanşın tarihini ve yayın bilgilerini merak ediyor. İşte Galatasaray - AZ Alkmaar rövanş maçı hakkında bilinmesi gerekenler...