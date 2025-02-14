AZ Alkmaar - Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaştığı ilk maçı 4-1 skor ile tamamladı. Şimdi gözler, İstanbul'da oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. RAMS Park'ta taraftarının desteğini arkasına alacak olan sarı-kırmızılılar, Avrupa'da yoluna devam etmek için sahaya çıkacak. Peki, Galatasaray - AZ Alkmaar rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadeleye dair tüm detaylar...
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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta! Galatasaray, son 16 play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar ile Hollanda’da karşı karşıya geldi ve sahadan 4-1'lik skorla ayrıldı. Şimdi gözler, rövanş maçında alınacak sonuca çevrildi. İstanbul’da oynanacak mücadelede sarı-kırmızılılar, taraftarının desteğiyle tur biletini kapmak için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise rövanşın tarihini ve yayın bilgilerini merak ediyor. İşte Galatasaray - AZ Alkmaar rövanş maçı hakkında bilinmesi gerekenler...
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AZ ALKMAAR-GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray AZ Alkmaar rövanş maçı 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.
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AZ ALKMAAR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak mücadelenin TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.
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UEFA AVRUPA LİGİ TAKVİMİ
Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025
Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025
Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025
Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025
Final: 21 Mayıs 2025