Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor AZ Alkmaar- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

        AZ Alkmaar- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanında mücadele verecek. Avrupa'da oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberliği bulunan sarı- kırmızılılar, 10 puanla 3. sırada yer alıyor. Öte yandan son oynadığı Fenerbahçe maçında sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılan Hollanda ekibi AZ Alkmaar 6 puanla 17. basamakta bulunuyor. Futbolseverler karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, AZ Alkmaar- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 17:23 Güncelleme: 13.11.2024 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        AZ Alkmaar- Galatasaray maçı ne zaman?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray, Avrupa Ligi'ne PAOK galibiyetiyle başladı, akabininde Rigas Skola deplasmanından aldığı sürpriz beraberlik ile yoluna devam etti. İç sahada İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 mağlup ettikten sonra, Tottenham'ı da 3-2'lik skorla yenerek büyük bir çıkış yakaladı. 5. haftada ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Hollanda'nın AZ Alkmaar takımı olacak. Peki, AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        REKLAM

        AZ ALKMAAR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

        AZ Alkmaar- Galatasaray maçı 28 Kasım Perşembe günü 20.45'te oynanacak.

        AZ ALKMAAR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Afas Stadion'da oynanacak olan mücadele TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.

        CİMBOMUN AVRUPA KARNESİ

        Galatasaray-PAOK 3-1

        Rigas Skola-Galatasaray 2-2

        Galatasaray-Elfsborg 4-3

        Galatasaray-Tottenham 3-2

        GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

        28 Kasım Perşembe | Alkmaar - Galatasaray

        12 Aralık Perşembe | Malmö - Galatasaray

        21 Ocak Salı | Galatasaray - D.Kiev

        30 Ocak Perşembe | Ajax - Galatasaray

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu: 10 gün önce öldükleri ortaya çıktı
        Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu: 10 gün önce öldükleri ortaya çıktı
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        3 polis açığa alındı! Gözaltında kaçtı! Polis ateşiyle öldü!
        3 polis açığa alındı! Gözaltında kaçtı! Polis ateşiyle öldü!
        "Konut satışında Avrupa 1.'liğini garantiledik"
        "Konut satışında Avrupa 1.'liğini garantiledik"
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi X'i bıraktı
        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi X'i bıraktı
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        First lady Elonia
        First lady Elonia
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!
        Habertürk Anasayfa