AZ Alkmaar- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

AZ Alkmaar- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Galatasaray, Avrupa Ligi'ne PAOK galibiyetiyle başladı, akabininde Rigas Skola deplasmanından aldığı sürpriz beraberlik ile yoluna devam etti. İç sahada İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 mağlup ettikten sonra, Tottenham'ı da 3-2'lik skorla yenerek büyük bir çıkış yakaladı. 5. haftada ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Hollanda'nın AZ Alkmaar takımı olacak. Peki, AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

REKLAM advertisement1 REKLAM AZ ALKMAAR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? AZ Alkmaar- Galatasaray maçı 28 Kasım Perşembe günü 20.45'te oynanacak. AZ ALKMAAR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA? Afas Stadion'da oynanacak olan mücadele TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak. CİMBOMUN AVRUPA KARNESİ

Galatasaray-PAOK 3-1 Rigas Skola-Galatasaray 2-2 Galatasaray-Elfsborg 4-3 Galatasaray-Tottenham 3-2 GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ 28 Kasım Perşembe | Alkmaar - Galatasaray 12 Aralık Perşembe | Malmö - Galatasaray 21 Ocak Salı | Galatasaray - D.Kiev 30 Ocak Perşembe | Ajax - Galatasaray