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        Haberler Bilgi Spor AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda?

        AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında AZ Alkmaar'a konuk oluyor. AZ Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, AZ Alkmaar-Galatasaray maçının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Ligde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen sarı kırmızılılar Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alarak 10 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Peki, "AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte AZ Alkmaar-Galatasaray maçının yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 21:11 Güncelleme: 23.11.2024 - 21:11
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        • 1

          AZ Alkmaar-Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli aranın sona ermesinin ardından Bodrumspor'a konuk olan sarı kırmızılılar ardından UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Temsilcimiz Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında galip gelip zirve takibini sürdürmek istiyor. Peki, AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

        • 2

          AZ ALKMAAR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          AZ Alkmaar-Galatasaray maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.

        • 3

          AZ ALKMAAR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

          AZ Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 ekranından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

        • 4

          GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ ALINAN SONUÇLAR

          Galatasaray-PAOK 3-1

          Rigas Skola-Galatasaray 2-2

          Galatasaray-Elfsborg 4-3

          Galatasaray-Tottenham 3-2

        • 5

          GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

          Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan topladı. Topladığı 10 puanla Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde 3. sırada yer alıyor.

        • 6

          GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

          28 Kasım: Alkmaar-Galatasaray

          12 Aralık: Malmö-Galatasaray

          21 Ocak: Galatasaray-D.Kiev

          30 Ocak: Ajax-Galatasaray

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