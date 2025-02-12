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        Haberler Bilgi Spor AZ Alkmaar- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi AZ Alkmaar- Galatasaray maçı hangi kanalda? GS ilk 11'i, maç kadrosu

        AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda?

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 play-off turu maçında AZ Alkmaar ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar Hollanda temsilcisi karşısında, rövanş mücadelesi için avantajlı skoru elde edip tur kapsını aralamak istiyor. Bu maç öncesi G.Saray'da eksiklikler dikkat çekiyor. Mauro Icardi'nin yanı sıra Yunus Akgün ve Ismail Jakobs bu maçta sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Sarı kart cezası bulunan Victor Osimhen, Lucas Torreira ile Davinson Sanchez AZ Alkmar karşısında oynayamayacak. Kritik mücadeleye sayılı saatler kala, AZ Alkmaar- Galatasaray mücadelesinin tarihi ve maç saati taraftarların gündemindeki yerini aldı. Peki, "AZ Alkmaar- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Avrupa Ligi Galatasaray maç kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 21:14 Güncelleme: 12.02.2025 - 23:34
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        • 1

          AZ Alkmaar - Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde en çok gol atan takım olarak dikkat çekti. Deplasmanda galibiyeti bulunmayan AZ Alkmaar karşısında galip gelip rövanş için avantaj sağlamak istiyor. Hatırlanacağı gibi İki takım arasında lig aşamasının 5. haftasında Hollanda'da oynanan müsabaka 1-1 sonuçlanmıştı. Peki, "AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi AZ Alkmaar - Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        • 2

          AZ ALKMAAR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

          AZ Alkmaar- Galatasaray maçı 13 Şubat Perşembe günü 23.00'te oynanacak.

        • 3

          AZ ALKMAAR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

          Hollanda'da oynanacak karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

          RAMS Park'ta oynanacak rövanş maçı 20 Şubat Perşembe günü 20.45'te başlayacak.

        • 5

          G.SARAY'DA EKSİK ÇOK

          Sarı-kırmızılı ekipte 6 futbolcu yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Arjantinli yıldız Mauro Icardi, milli futbolcu Yunus Akgün ve Senegalli sol bek Ismail Jakobs sakatlıkları nedeniyle yarınki karşılaşmada süre alamayacak. Teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Ajax mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Victor Osimhen, Lucas Torreira ile Davinson Sanchez'den de yararlanamayacak.

          Ayrıca isimleri UEFA listesinde yer almayan yeni transferler Mario Lemina, Ahmed Kutucu, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski ve Arda Ünyay'ın yanı sıra genç oyuncular Eyüp Aydın ile Gökdeniz Gürpüz de yarın sahaya çıkamayacak.

          Sarı-kırmızılılarda Dries Mertens ve yarın kadroda olması beklenmeyen Yunus Akgün sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

          AZ Alkmaar'da ise Kristijan Belic cezası nedeniyle Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek. Kırmızı-beyazlı ekipte Wouter Goes, Dave Kwakman ile Ruben van Bommel de sarı kart görürlerse cezalı duruma düşecek.

        • 6

          LİG ETABININ EN GOLCÜSÜ

          Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde normal sezonun en golcü takımı oldu. Bu sezon ilk kez 36 takımla düzenlenen lig formatında çıktığı 8 müsabakada 19 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, normal sezonu en fazla gol kaydeden takım olarak bitirdi.

          TÜM MAÇLARDA GOL YEDİ

          Galatasaray, UEFA organizasyonlarında bu sezon yaptığı 10 maçta da kalesini gole kapatamadı. Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda 3-2 ve 1-0'lık skorlarla İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenen sarı-kırmızılı ekip, yoluna devam ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi savunma yapamadı.

          Galatasaray, "Kupa 2"de çıktığı 8 maçta da rakiplerin gol bulmasını önleyemedi. Ajax karşılaşmasına kadar çıktığı 7 müsabakada kalesine 14 gol gören sarı-kırmızılılar, bu mücadelede de filelerinden 2 kez topu çıkardı.

        • 7

          GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

          DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK

          Galatasaray, bu sezon "Kupa 2"de çıktığı 4 deplasman maçından da galip dönemedi. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda sırasıyla Letonya temsilcisi RFS ile 2-2, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 ve İsveç takımı Malmö ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray, normal sezonun son maçında dış sahada Ajax'a 2-1 mağlup oldu.

        • 8

          MUHTEMEL 11'LER

          AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Goes, Kasius, Penatra, Moller Wolfe, Mijnans, Clasie, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrot

          Galatasaray: Muslera, Jelert, Cuesta, Abdülkerim, Berkan, Kaan, Sara, Mertens, Barış, Sallai, Morata

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