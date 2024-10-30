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        Haberler Bilgi Spor AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? FB maçı Avrupa Ligi fikstürü

        AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. Hafta maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, Hollanda deplasmanından kazanarak dönmenin hesaplarını yapıyor. Mücadele için geri sayım sürerken AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detalyar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 15:34 Güncelleme: 30.10.2024 - 20:38
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar’a konuk olacak. Geride kalan 3 haftada 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 5 puanla 14. sırada yer alıyor. Kanarya, ilk 8 takım arasında yer alarak doğrudan son 16 turuna kalma hesapları yapıyor. Jose Mourinho’nun kadro tercihi taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar…

        • 2

          AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Fenerbahçe, Hollanda ekibi AZ Alkmaar’a konuk oluyor.

          AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı, 7 Kasım Perşembe günü oynanacak. Mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

        • 3

          AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

          AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçının TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.

        • 4

          FENERBAHÇE’NİN RAKİPLERİ

          Fenerbahçe’nin lig aşamasındaki rakipleri Slavia Prag (D), Manchester United (E), Olympique Lyon (E), AZ Alkmaar (D), Union SG (E), Midtjylland (D), Athletic Bilbao (E) ve Twente (D) oldu.

        • 5

          FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

          7 Kasım | AZ Alkmaar - Fenerbahçe

          28 Kasım | Slavia Prag - Fenerbahçe

          11 Aralık | Fenerbahçe - Athletic Bilbao

          23 Ocak | Fenerbahçe - Lyon

          30 Ocak | Midtjylland Fenerbahçe

        • 6

          FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

          Format değişikliğine gidilen organizasyonda 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.

          9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

          Fenerbahçe şu anda 5 puanla 14. sırada.

        • 7
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