AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. Hafta maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, Hollanda deplasmanından kazanarak dönmenin hesaplarını yapıyor. Mücadele için geri sayım sürerken AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detalyar…
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UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar’a konuk olacak. Geride kalan 3 haftada 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 5 puanla 14. sırada yer alıyor. Kanarya, ilk 8 takım arasında yer alarak doğrudan son 16 turuna kalma hesapları yapıyor. Jose Mourinho’nun kadro tercihi taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar…
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AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Fenerbahçe, Hollanda ekibi AZ Alkmaar’a konuk oluyor.
AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı, 7 Kasım Perşembe günü oynanacak. Mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
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AZ ALKMAAR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçının TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.
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FENERBAHÇE’NİN RAKİPLERİ
Fenerbahçe’nin lig aşamasındaki rakipleri Slavia Prag (D), Manchester United (E), Olympique Lyon (E), AZ Alkmaar (D), Union SG (E), Midtjylland (D), Athletic Bilbao (E) ve Twente (D) oldu.
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FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
7 Kasım | AZ Alkmaar - Fenerbahçe
28 Kasım | Slavia Prag - Fenerbahçe
11 Aralık | Fenerbahçe - Athletic Bilbao
23 Ocak | Fenerbahçe - Lyon
30 Ocak | Midtjylland Fenerbahçe
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FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Format değişikliğine gidilen organizasyonda 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.
9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.
Fenerbahçe şu anda 5 puanla 14. sırada.
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