Ayvalıkgücü Belediyespor 3. Lig'de

Şampiyon olduktan sonra play-off karşılaşmalarında TKİ Tavşanlı Linyitspor ile 1-1 beraber kalan Ayvalıkgücü Belediyespor, ikinci maçında Tekirdağspor’u 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Ancak play-off karşılaşmaları statüsü gereği kırmızı-beyazlı ekibin 3. Lige çıkması bugün oynanan TKİ Tavşanlı Linyitspor- Tekirdağspor karşılaşmasına kalmıştı.
Avantajlı durumdaki TKİ Tavşanlı Linyitspor, İnegöl’deki karşılaşmada Tekirdağspor’a 2-1 mağlup olması, Tavşanlı’nın galip gelmesi halinde 3. Lige çıkacak takımın penaltılarla belirlenmesi ihtimaline karşı sahada olan Ayvalıkgücü Belediyespor ve yüzlerce taraftarını sevince boğdu.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve belediye meclis üyeleri, kırmızı-beyazlı yöneticiler ve yüzlerce kırmızı-beyazlı taraftarın izlediği maç sonrasında yer gök adeta kırmızı-beyaza boyandı.
Karşılaşma sonrasında taraftarlarla futbolcular birbirine sevgiyle kenetlenerek başarının sevincini doyasıya yaşadı.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin karşılaşma sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayvalıkgücü Belediyespor’un 3. Lige yeniden dönmesinden duyduğu büyük memnuniyeti ifade ederek, “Bu başarı, kulüp yönetimi, teknik kadro ve futbolcularla, vefakar taraftarın kenetlenmesi ve 3. Lige döneceklerine inanmış olmasının bir sonucudur. Bu anlamda sevincimiz sonsuzdur. Bu büyük başarı Ayvalık halkına armağan olsun. Bu başarıda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum” diye konuştu.
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