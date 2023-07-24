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        Haberler Gündem Güvenlik Ayvalık'ta 29 düzensiz göçmen ve 3 şüpheli yakalandı

        Ayvalık'ta 29 düzensiz göçmen ve 3 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı göçe yönelik düzenlenen operasyonlarda Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 29 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. Ayrıca Ayvalık açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottan yardım talebinde bulunan 13 düzensiz göçmen karaya çıkarılarak kurtarıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 06:10
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        Ayvalık'ta 29 düzensiz göçmen ve 3 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 13 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

        AA'nın haberine göre; İl Jandarma Komutanlığı tarafından, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, 3 zanlının, insan kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

        Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda, Yemen uyruklu oldukları öğrenilen, 4'ü kadın 13 düzensiz göçmenle 3 zanlıyı yakaladı.

        Operasyonda, şüphelilerin kullandığı minibüs ve ticari taksinin yanı sıra tekne motoru, şişme bot, el pompası gibi materyaller ele geçirildi.

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        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Bandırma Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

        16 DÜZENSİZ GÖÇMEN DAHA YAKALANDI

        Ayvalık açıklarında düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 16 düzensiz göçmen yakalandı, 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından lastik bot içinde bir grup yabancı uyruklu olduğu tespit edildi.

        Bunun üzerine Sahil Güvenlik Botu "KB-4305" ve Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-61" ile botu durduran ekipler, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmeni yakaladı.

        YARDIM İSTEYEN 13 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

        Ekipler, diğer operasyonda ise Ayvalık açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottan yardım talebinde bulunulması üzerine bölgeye hareket etti.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-61" ve Sahil Güvenlik Botu "KB-4305" ile lastik bottaki 13 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        #Son dakika haberler
        #Balıkesir
        #ayvalık
        #haberler
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