Ayvalık Film Festivali'nin açılış filmi 'Megapolis'

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Usta yönetmen Francis Ford Coppola'nın merakla beklenen yeni filmi 'Megapolis' Türkiye'de ilk kez Ayvalık Uluslararası Film Festivali'nde gösterilecek.

SEYİR Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen festivalin Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’daki 17 Eylül’de gerçekleşecek açılış gecesinde seyirciyle buluşacak olan 'Megalopolis' Cannes Film Festivali'ndeki galasının ardından sinemaseverleri ikiye bölmüştü. Bir kesim filmi beğenirken bir kesim ise yerden yere vurmuştu.

Coppola, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı filmi cebinden harcadığı 120 milyon dolarla hayata geçirdi. Filmin başrollerinde Adam Driver, Giancarlo Esposito ve Nathalie Emmanuel yer alıyor.

Bu yıl 28 yerli filmin seyirciyle buluşacağı festivalde gösterimler Ayvalık Belediyesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Fabrika Ayvalık, İsmet İnönü Kültür Merkezi, ASKEV Sera ve Kırlangıç Ayvalık’ta gerçekleşecek. Kurukahveci Mehmet Efendi’nin ev sahibi olarak kahve ikrâmı yapacağı açılış gecesi için biletler 7 Eylül’de satışa çıkacak.