Ayvalık AIMA Müzik Festivali 23 Temmuz’da başlıyor

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1998 yılında Prof. Filiz Ali öncülüğünde kurulanAyvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA), geride kalan çeyrek asırda düzenlediği yüzden fazla ustalık sınıfıyla bini aşkın gencin usta müzisyenlerden eğitim almasına ve sanatlarında bir üst seviyeye yükselmelerine destek oldu. Sabancı Vakfı’nın desteğiyle bu yıl onuncusu düzenlenen ve 23 Temmuz-21 Eylül tarihleri arasında yedi konserle müzikseverlerle buluşacak olan 'Ayvalık 10. AIMA Müzik Festivali', geçmişte öğrenci ya da eğitimci olarak AIMA ustalık sınıflarına katılmış ve kariyerine başarıyla devam eden müzisyenlerin ağırlıkta olduğu bir programla dinleyiciyle buluşacak.

.png REKLAM AIMA Masterclass eğitmenleri ünlü Fransız klasik klarnet sanatçısı Jean-Marc Fessard ve Türkiye’nin önde gelen klarnet sanatçılarından Ayşegül Kirmanoğlu, 23 Temmuz’da Mendelssohn, Poulenc, Delmas, Bozza, Widor ve Messiaen eserlerinden oluşan bir programla dinleyici karşısına çıkacak. Fessard ve Kirmanoğlu’na piyanoda Deniz Kuvandık eşlik edecek. Konser, Erman Kazaz Karaca ve Institut français de Turquie’nin destekleriyle gerçekleşecek. .png 2024 Ocak ayında prestijli Mendelssohn-Bartholdy Yarışması’nda birincilik ödülüne layık görülen Viatores Quartet, kariyerini Almanya’da sürdüren İngiliz Louisa Staples (1. keman), Alman Johannes Brzoska (2. keman), Hong Konglu Gordon K. H. Lau (viyola) ve Türk Umut Sağlam (viyolonsel) olmak üzere dört genç ve başarılı müzisyenden oluşuyor. Viatores Quartet, 7 Ağustos akşamı Türkiye’de ilk kez Ayvalık dinleyicisi ile buluşacak. Rana ve Erol Tabanca’nın katkılarıyla gerçekleşecek olan konserde grup, Haydn, Schubert ve Dvořák yapıtlarından oluşan dopdolu bir program sunacak.

.png REKLAM Hem solist hem oda müzisyeni olarak seçkin bir kariyere sahip olan başarılı müzisyenler Birsen Ulucan (piyano), Özcan Ulucan (keman) ve Ozan Evrim Tunca’dan (viyolonsel) oluşan Ulucan Trio, 16 Ağustos’ta Cunda Adası’nda olacak. Alev Komili’nin desteğiyle gerçekleşecek konserde grup, Berg, Manav ve Schubert eserleri seslendirilecek. .png 2021’de İKSV’nin “Yarının Kadın Yıldızları” projesinde yer almaya hak kazanan üç genç kadın müzisyen, Lal Karaalioğlu (piyano), Elfida Su Turan (keman) ve Beliz Güney (viyolonsel) tarafından kurulan Trio Hera, 29 Ağustos’da Haydn, Rahmaninov, Şostakoviç ve Say yapıtlarıyla dinleyici karşısına çıkacak. Etkinliğe Allianz Türkiye destek verecek.

.png Müzik eğitimini ve kariyerini Almanya’da sürdüren yetenekli genç sanatçılar Alpay Jan İnkılap (keman), Arda Aykut (viyola), İdil Bursa (viyolonsel) ve Tuna Bilgin’den (piyano) oluşan Artualid Quartet, 12 Eylül akşamı dinleyicilere Brahms ve Mahler’den yapılar seslendirecek. REKLAM .png Türkiye’de kendi kuşağının en önde gelen konser piyanistlerinden biri olarak kabul edilen Rüya Taner ve gazeteci, yazar, televizyoncu ve müzisyen kimlikleriyle tanınan saksafon sanatçısı Kürşat Başar, “Yerelden Evrensele” başlıklı projeleriyle 15 Eylül akşamı dinleyicilerle buluşacak. Yaşar Holding sponsorluğundaki konserde, sanatçılar, romantik dönem klasik müzik yapıtlarından türkülere uzanan ilgi çekici bir program sunacak.

.png 4. Uluslararası İstanbul Orchestra Sion Piyano Yarışması’nda birincilik ödülüne layık görülen yetenekli piyanist Kisuk Kwon, festivalin kapanış konserinde, 21 Eylül akşamı Haydn, Schubert, Liszt ve Schumann yapıtlarından oluşan bir program seslendirecek. Kariyerini Almanya’da sürdüren Güney Koreli müzisyenin, pek çok prestijli yarışmada ödülü bulunuyor. Etkinlik, DYO’nun destekleriyle gerçekleşecek. .png Festival kapsamında ayrıca, Temmuz-Eylül ayları arasında AIMA flüt, klarnet, keman, piyano ve viyolonsel ustalık sınıfı final konserleri de gerçekleşecek. Masterclass final konserleri ücretsiz ve halka açık olacak.

Konserlerin biletleri Mobilet'ten satışa çıktı.