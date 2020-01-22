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Ayvalı kereviz yemeği ismini ilk duyanlar belki şaşırabilir. Ayva ve kerevizin muhteşem birleşiminden, diyet yapanlara veya kilosunu önemseyenler için güzel bir tarif vereceğiz. Ayvalı kereviz yemeği tarifi oldukça basit. Dilerseniz ayvalı kereviz yemeği yapılışı için sizleri bekletmeden başlayalım...
AYVALI KEREVİZ YEMEĞİ TARİFİ
Malzemeleri
4 adet kereviz
1 adet ayva
1 adet soğan
1 adet havuç
Yarım fincan zeytinyağı
4-5 dal dereotu
Sosu için;
1 boy portakalın suyu ve kabuğunun rendesi
2 çay kaşığı un
1 çay kaşığı toz şeker
2 çay kaşığı tuz,
Tercihe göre karabiber ya da kimyon
2 su bardağı su
AYVALI KEREVİZ YEMEĞİ YAPILIŞI
Ayvalı Kereviz yemeği tarifine sosu hazırlayarak başlamanızı öneririz. Yani önce bir derin bir kapta portakal suyu, rendelenmiş portakal kabuğu ve unu tel çırpıcı ya da çatal yardımıyla iyice çırpın. Tuz, toz şeker, karabiber ve suyu ekleyin.
Diğer yandan kerevizler elma dilim şeklinde doğranır ve limonlu suya atılır. Diğer malzemeleri hazırlarken kerevizin kararması da bu şekilde önlenmiş olur. Ayvalar ve havuç da küp küp doğranır. Ardından soğan yemeklik doğranıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar çevrilir. Üzerine dilimlenmiş kerevizler havuç ve ayvalar dizilir. Hazırlanan sos kerevizin üzerine yavaşça dökülüp ocağın altı kısılarak pişmeye bırakılır. Ara ara çatal ile pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Piştiğine emin olduktan sonra servis tabağına alın ve üzerine dereotu serpin. Afiyet olsun...
2. pişirme ve servis önerisi
İkinci pişirme önerimiz farklı sunum arayanlar için. Dilerseniz aynı malzemelerle yemeğinize farklı bir görünüm verebilirsiniz. Bunun için ayvaları enginar formunda yani bir kase gibi kesmeniz gerekiyor. Kerevizleri ise küp küp doğramalısınız. Tencereye biraz su koyarak ayvaları haşlayın. Diğer malzemeyi aynı şekilde yağda kavurup üzerine sos dökün ve biraz piştikten sonra ayvaları da soslu iç malzemeye ekleyin. Tamamen pişen ayvalar tabağa oturtulup üzerine kerevizli soslu karışımdan konur. Üzerine dereoto serpilip servis edilebilir. Afiyet olsun...
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