Kış mevsiminin müjdecisi ayva, faydaları saymakla bitmeyen bir vitamin ve mineral deposudur. Düşük glisemik indeksi nedeniyle diyetisyenlerin de diyabet hastalarına ve diyet yapanlara tavsiye ettikleri ayva, lifli yapısı ile tokluk hissi vermesi açısından da harika bir meyvedir. Gelelim burada sizlerle paylaşmak istediğim ayva tatlısı tarifine. Aşağıda püf noktalarıyla anlattığım ayva tatlısını mutlaka denmelisiniz.

Ayva Tatlısı İçin Gereken Malzemeler:

4 adet ayva

16 yemek kaşığı toz şeker

2 adet çubuk tarçın

4-5 adet Karanfil

Yarım su bardağı su

Üzeri İçin;

Kaymak (dilerseniz dondurma ya da krem şanti de kullanabilirsiniz.)

Ayva Tatlısı Yapılışı:

Ayvaları güzelce yıkayın.

Genişçe bir kaseye su doldurarak içine limon suyu sıkın.

Mümkün olduğunca ince bir şekilde ayvaların kabuklarını soyun.

Ortadan ikiye keselim ve iç kısımlarını oyarak temizleyin.

Temizlediğimiz ayvaları limonlu suya bırakın.

Bu ayvaların beklerken kararmasına engel olur.

İçinden çıkan çekirdekleri ve soyduğumuz kabukları pişirirken kullanmak üzere bir kenara ayırın.

Bütün ayvalar hazır olduğunda ayvaları fırın torbasına yerleştirin.

Her bir ayvanın çukur kısmına 2 yemek kaşığı kadar toz şeker yerleştirin.

Ayvaların kabuklarını, poşetin içindeki boşluklara yerleştirin.

Ayva çekirdekleri, karanfiller ve tarçın çubuklarını da poşete ilave edin.

Yarım su bardağı kadar suyu poşete ilave edin.

Fırın poşetinin ağzını sıkıca kapatın.

Bir kürdan yardımı ile poşette birkaç delik açalım.

160 derece ısıtılmış fırında 25 dakika pişirdikten sonra, fırın sıcaklığını 200 dereceye artırarak 35 dakika daha pişirin.

Fırından aldıktan sonra poşeti keserek açın.

Tatlının soğuması için bekleyin.

Soğuyan tatlıları servis tabağına aldıktan sonra yanında kaymakla ve fıstık tozu ile servis edin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Ayva tatlısı için kullandığınız ayvaları seçerken dikkatli olmalısınız.

Ülkemizde yetiştirilen ayvalar eşme, ekmek ve limon ayvasıdır.

Bizler daha çok ekmek ayvasını tüketiyoruz.

Sizler de ayva tatlısı yaparken, ekmek ayvasını tercih ederseniz daha lezzetli olacaktır.

Ayva tatlısının renk alması için çekirdeklerini atmayalım.

Tatlımız yeterince soğuduktan sonra kaymak veya krem şanti ile süsleyelim.

Aksi halde kaymak hızla eriyeceği için hoş bir görüntü oluşmaz.

Ayva tatlısını fırından alınca, poşetinden hemen çıkaralım.

Çok fazla soğuyuncaya kadar poşette tutmayalım.

Ayva tatlısının her biri, bir porsiyon için gayet ideal.

4 ayva ile 8 adet tatlınız olacaktır.

Ancak 1 tanesi az gelir derseniz, 2 tane de servis edilebilir.