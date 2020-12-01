Sonbahar aylarının en güzel meyvelerinden biri olan ayvayı bu sefer farklı bir haliyle denemeye ne dersiniz? Hazırlayıp dolapta rahatlıkla saklayabileceğiniz ve uzun süre dayanabilecek bir ayva tarifi bu. Bu pratik ayva ezmesinin yapımı oldukça basit. Püre haline getirdikten sonra şeker ekleyerek, kıvamı yoğunlaşıncaya dek pişiriyorsunuz. Ardından kalıpta soğumasını bekleyip afiyetle yiyorsunuz.

Kaç Kişilik: 6 kişilik

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 1,5 saat

Ayva Ezmesi İçin Gereken Malzemeler:

6 adet ayva

1 adet limonun suyu

4 su bardağı şeker

1 çay kaşığı tuz

Ayva Ezmesi Yapılışı:

Ayvaları yıkayın ve soyun.

Çekirdekli kısımlarını ayırın ve küp küp doğrayın.

Doğradığınız ayvaları tencereye alın.

Ayvaların üzerini geçmeyecek kadar su ve limon suyunu ekleyin.

orta-kısık ateşte pişmeye bırakın.

Yaklaşık 30-40 dakika sonra ayvalara tamamen yumuşadığında ve suyunu çektiğinde aldığında ocaktan alın.

Kıvamının akışkan değil, yoğun olmasına dikkat edin.

Pişirdiğiniz ayvaları blenderden geçirerek pürüzsüz hale getirin.

Ayva püresine şeker ve tuzunu ekleyin.

Tekrar ocağa alın.

Sık sık karıştırarak, koyu karamel rengini alıp da koyulaştığında ocaktan alın.

Güzelce yağladığınız çok derin olmayan bir kalıba, ayva karışımını dökün.

Güzelce yayın.

Oda sıcaklığına gelene dek dışarıda, ardından buzdolabında dinlendirin.

Kalıbından rahatça çıkarabildiğinizde, dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Ayva ezmesinin rengi, karışımı pişirdikçe koyulaşıp hafifçe karamel rengini alacaktır. Bu renge ulaşana dek pişirmeye devam edin.

Tencerenizin boyutuna ve su oranına göre rengi elde edeceğiniz süre değişkenlik gösterebilir.

Pişirdiğiniz ayva püresini aktaracağınız kalıbın yağlanması gerekir.

Aksi takdirde kalıba yapışacaktır.

Şeker oranını, damak tadınıza göre artırıp azaltabilirsiniz.

Sabah kahvaltılarında veya atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz.