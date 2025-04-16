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        Haberler Magazin Aytaç Şaşmaz: Tatil planlarımız var - Magazin haberleri

        Aytaç Şaşmaz: Tatil planlarımız var

        Meslektaşı Cemre Baysel ile aşk yaşayan Aytaç Şaşmaz; "Yaz geldi, bizim de tatil planlarımız var. Zaten dinleniyorduk ama yazın yine ufak tefek tatillerimiz olur" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 08:21 Güncelleme: 16.04.2025 - 08:21
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        "Tatil planlarımız var"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Aytaç Şaşmaz, Etiler'deki bir mekân çıkışında objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şaşmaz; "Yeni bir projemiz var. Kabul ettiğimiz her senaryo güzel bizim için" diye konuştu.

        "HERKESİN KENDİNE GÖRE KURALLARI VAR"

        Aytaç Şaşmaz, gazetecilerin, "Doğru senaryo sizin için nedir ve kurallarınız var mıdır?" sorusuna ise "Doğru proje, içinde iyi hissettiğin ve okurken kendini kaptırdığın projedir. Herkesin kendine göre kuralları vardır, şimdi anlatmaya başlarsak uzun sürer" yanıtını verdi.

        "TATİL PLANLARIMIZ VAR"

        Yazın yaklaşmasıyla beraber uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Cemre Baysel ile tatil planları yaptıklarını da söyleyen Aytaç Şaşmaz; "Yaz geldi, bizim de tatil planlarımız var. Zaten dinleniyorduk ama yazın yine ufak tefek tatillerimiz olur" dedi.

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        #Aytaç Şaşmaz
        #Cemre Baysel

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