29 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ayta Sözeri kimdir? sorusu, ekranlara gelen Benimle Söyle yarışmasıyla birlikte soruluyor. Hem sesiyle hem de gösterdiği oyunculuk performansıyla daha önce de dikkatleri çoğu kez üstüne çeken Ayta Sözeri'nin en çok geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatı merak ediliyor. Ayta Sözeri'ye dair ayrıntılar haberimizde.
AYTA SÖZERİ KİMDİR?
Ayta Sözeri, 31 Mart 1976’da Almanya’da doğdu. 6 yaşındayken ailesi ile beraber Almanya’dan İzmir’e taşınan Sözeri, Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun. Kendisini kadın gibi hissettiğini ilk kez ortaokulda fark eden Sözeri, bu durumu da ilk olarak annesi ile konuşmuş. Babası ise bu gerçeği duyduğunda onu evden kibarca kovmuş. Evden ayrılan Sözeri, bir yerde zenneliğe başlamış. Ve bir gün o mekandaki solist gelmeyince sahneye Sözeri çıkmış. Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaparak hayatını kazanmaya başladı. 20’li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Sözeri, çok sıkı da insan hakları aktivisti. Tiyatro eğitimi de alan Sözeri, İstanbul’da bir restoranda çalışırken bir yönetmen tarafından keşfedilmiş.
Ayta Sözeri, daha önce pek çok dizi ve filmde rol aldı. Hayat Bağları, Arka Sokaklar, Dudaktan Kalbe dizilerinde rol al almıştı. Gülse Birsel'in yazdığı başrollerini ise Demet Evgar ve Engin Günaydın'ın paylaştığı Aile Arasında filminde Evgar ve Günaydın'ın komşusu 'Behiye'ye hayat verdi.
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