AYSU TÜRKOĞLU KİMDİR?

Aysu Türkoğlu, 2 Mayıs 2001 tarihinde Bodrum'da doğdu. 2019 yılında Bodrum Fen Bilimleri Lisesinden mezun oldu. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük bölümünü bitirmiştir. Yüzmeye ablasından örnek alıp, ilk olarak 7 yaşında Bodrum Spor Yüzme Kulübü'nde başladı. 14 yaşında da yüzmenin açık su branşıyla devam etti. Türkoğlu, 2022 yılında İngiltere ile Fransa arasında yer alan Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçerek, bu başarıyı elde eden en genç Türk sporcu olarak tarihe geçti.