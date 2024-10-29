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        Haberler Spor Diğer Halter Aysel Özkan'dan bronz madalya - Diğer Haberleri

        Aysel Özkan'dan bronz madalya

        Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli halterci Aysel Özkan, bronz madalya elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 20:43 Güncelleme: 29.10.2024 - 20:43
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        Aysel Özkan'dan bronz madalya!
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        Milli halterci Aysel Özkan, Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

        Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun akşam seansında 23 yaş altı kadınlar 64 kiloda Aysel Özkan, podyuma çıktı.

        Aysel Özkan, koparmada 97 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyanın sahibi oldu.

        Milli sporcu, silkmede 114 kiloyla beşinci olurken, toplamda ise 211 kiloyla yine beşinci sırada yer aldı.

        Şampiyonada milli sporcuların madalya sayısı, 13 altın, 11 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 31'e ulaştı.

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