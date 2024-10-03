Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Aysel'i yaralayan eski eş için ağırlaştırılmış müebbet talebi | Son dakika haberleri

        Aysel'i yaralayan eski eş için ağırlaştırılmış müebbet talebi

        İzmir'de, 37 yaşındaki eski eşi Aysel Aydemir'i tabancayla bacağından yaralayan 41 yaşındaki Ferhat Bingöl'ün 12,5 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada savcı mütalaasını açıklayıp, 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Duruşmada söz verilen Aydemir, "Sanık o gün beni öldürmeye gelmişti" derken, tutuklu sanık Ferhat Bingöl, "Öldürmek istesem öldürürdüm. Sadece bacaklarından yaraladım. 2013 yılında, bir hırsızı bacaklarından yaralamıştım. Silah kullanmayı iyi biliyorum, pişmanım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 18:00 Güncelleme: 03.10.2024 - 18:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Aysel Aydemir, geçen yıl 19 Haziran'da saat 06.30 sıralarında işe gitmek için evden çıktı.

        • 2

          Bu sırada 5 yıl önce boşanıp, koruma kararı aldırdığı Ferhat Bingöl, pompalı tüfekle Aydemir'in yanına gelip, "Demek beni şikayet edersin" dedikten sonra ateş açtı.

          Aydemir'in daha sonra başını hedef alan Ferhat Bingöl'ün tüfeği tutukluk yaptı.

        • 3

          Bunun üzerine belinden tabancasını çıkaran Ferhat Bingöl, Aydemir'i bacaklarından vurup, kaçtı.

        • 4

          Yaralı Aysel Aydemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Bingöl tutuklanırken, Aydemir ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

        • 5

          İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Ferhat Bingöl hakkında 'Boşandığı eşe karşı kasten yaralama', 'Silahla tehdit' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından toplam 12,5 yıla kadar hapis cezası istedi.

          İddianame, Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

          Dava, geçen yıl ağustos ayında görülmeye başladı.

        • 6

          DAVA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE TAŞINDI

          Aysel Aydemir'in avukatları Deniz Gülmez ve Canan Uzal Kayapınar, mahkemeden görevsizlik talep edip davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesini istedi. Talep uygun bulunup, dosya 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nden 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

          Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın 8'inci duruşması bugün yapıldı.

          Duruşmaya tutuklu sanık Ferhat Bingöl, sanık avukatı Mustafa Tekin, mağdur Aysel Aydemir, Aydemir'in avukatları Deniz Gülmez ile Canan Uzal Kayapınar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi katıldı.

        • 7

          Mahkeme başkanı, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden gönderilen sağlık raporunu okuyup, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu yönündeki beyanı okudu.

          Sanık avukatı, Manisa'dan gelen raporu reddedip İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan akıl sağlığını yerinde olup olmadığı yönündeki raporun alınmasını istedi.

          Aysel Aydemir'in avukatları ise Manisa'daki hastanede uzman doktorlarca raporun hazırlandığını, yeterli olduğunu belirtip talebin reddini ve sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti. Duruşma savcısı da sanık avukatının talebini, Manisa'daki uzman heyet tarafından raporun hazırlandığı gerekçesiyle reddini istedi.

        • 8

          "SANIK O GÜN BENİ ÖLDÜRMEYE GELMİŞTİ"

          Duruşmada söz verilen Aysel Aydemir, "Davanın bugün kararı bağlanmasını istiyorum. Psikolojim çok bozuldu. Sanık o gün beni öldürmeye gelmişti" dedi. Aysel Aydemir'in avukatları sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

        • 9

          SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

          Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Bingöl için 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis ayrıca 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan cezalandırılması ile tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi. Mütalaa karşısında söz verilen tutuklu sanık Bingöl, "Öldürmek istesem öldürürdüm. Sadece bacaklarından yaraladım. 2013 yılında, bir hırsızı bacaklarından yaralamıştım. Silah kullanmayı iyi biliyorum. Pişmanım" dedi.

          Sanık avukatı, mütalaayı kabul etmediklerini belirtip, savunma için ek süre talep etti. Mahkeme başkanı, ek süre verip duruşmayı erteledi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağı!
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        3 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        3 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Demet'in katilleri 15 yıl sonra yakalandı
        Demet'in katilleri 15 yıl sonra yakalandı
        Bursa'da camiyi ziyaret eden erkek turistler etek giydi
        Bursa'da camiyi ziyaret eden erkek turistler etek giydi
        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
        "Alınacak mesafe var, sıkı duruş sürecek"
        Dağ evinde vahşet! Arkadaşını öldürüp yaktı!
        Dağ evinde vahşet! Arkadaşını öldürüp yaktı!
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        Arda Güler'in büyük şanssızlığı!
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Etik ve bilim arasındaki yasaklı deney!
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        "Aktürkoğlu'nun büyüsü"
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        Devlet Tiyatroları sezonu “tartışmalı” açtı
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Tatsız karşılaşma
        Tatsız karşılaşma
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        'Evet' demek kolay oldu
        'Evet' demek kolay oldu
        Habertürk Anasayfa