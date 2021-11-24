Beyoğlu’ndaki bir otelin restoranında meydana gelen kavgaya ilişkin oyuncu Ayşegül Çınar ile erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu’nun yargılanmasına devam edildi. İstanbul 52.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ayşegül Çınar ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Furkan Çalıkoğlu ise teknik arızalar sebebiyle duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılamadı.
Mahkemede savunma yapan sanık Ayşegül Çınar, önceki savunmalarını tekrar ederken, Çalıkoğlu’nun avukatı ise müştekilerin beyanlarının birbiriyle uyumsuz olduğunu belirterek müvekkilinin tahliyesine karar verilmesini talep etti.
Müşteki avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek sanıkların cezalandırılmasını istedi. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Furkan Çalıkoğlu’nun tutuklulukta geçirdiği süre ve delillerin karartılma durumu olmadığı gerekçeleriyle tahliyesine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme, tutuklu sanık Furkan Çalıkoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi. Mahkemenin erkek arkadaşı için tahliye kararı vermesi üzerine Ayşegül Çınar, sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 polis, 2 bekçi ile restoran sahibi ve çalışanlarından oluşan 14 kişinin ‘müşteki’ olarak yer aldı. İddianamede, oyuncu Ayşegül Çınar'ın, ‘görevli memura hakaret’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından 1 yıl 10 aydan 6 yıla kadar, erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun ise, ‘görevli memura hakaret’, ‘silahla tehdit’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘mala zarar verme’ ve ‘silahla yaralama’ suçlarından 3 yıl 11 aydan 16 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Davanın 8 Eylül 2021 tarihli duruşmasında mahkeme tarafından Furkan Çalıkoğlu’nun eylemlerinin öldürmeye teşebbüs kapsamında kaldığı gerekçesiyle görevsizlik kararı verilerek dosya Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Yapılan itirazlar neticesiyle dosya yeniden Asliye Ceza Mahkemesi’ne iade edildi.
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