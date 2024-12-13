Ayşegül Aldinç'ten, Tarık Akan'a: Doğuşu kutlu bir adam o

"NE BÜYÜK KAZANÇ BU TOPRAKLAR İÇİN"

Dünya görüşünden taviz vermeyen, dik duruşlu, ilkeli, her adımıyla bastığı yerden ses getiren bir güzel, hem de ne güzel bir adam. Ve ne büyük kazanç bu topraklar için. 'İyi ki' siz doğum günü kutlaması olmaz, biliriz. Sözcük enflasyonunda kimi sözcükler değer kaybeder; 'iyi ki' gibi, 'canım' gibi. Ama hem 'canım' hem 'iyi ki'm o benim. Nurlar içinde yat, Tarık'cığım. Doğum günün bugün de kutlu olsun"

Fotoğraflar: Instagram