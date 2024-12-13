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        Haberler Magazin Ayşegül Aldinç'ten, Tarık Akan'a: Doğuşu kutlu bir adam o - Magazin haberleri

        Ayşegül Aldinç'ten, Tarık Akan'a: Doğuşu kutlu bir adam o

        Ayşegül Aldinç, Tarık Akan ile olan bir hatırasını paylaşarak doğum gününü kutladı: Nurlar içinde yat Tarıkcığım. Doğum günün bugün de kutlu olsun

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 19:05 Güncelleme: 13.12.2024 - 22:40
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        • 1

          Sosyal medya hesabında sık sık gençlik yıllarına ve unutulmaz anılarına yer veren Ayşegül Aldinç, bu kez 2016'da kaybettiğimiz usta sanatçı Tarık Akan'ı andı.

        • 2

          Ayşegül Aldinç, birlikte çekildikleri birkaç fotoğrafı paylaşarak Tarık Akan’ın doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı.

        • 3

          Ayşegül Aldinç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Tarık Akan… Onu sevenler için saymakla bitmeyen iyi hasletlerinin yanı sıra, benim için çocuksu ruhlu, matrak, birlikte oynadığımız üç ayrı projede de kendimi konforlu hissettiğim, eğilip bükülmeyen, adam gibi adam. Şanslıyım ben. Tarık Akan fırtınasının kuvvetini hissettirdiği yıllardı… İmzalı fotoğrafını alabildiği için kıskandığım okul arkadaşım Aynur'a rica minnet, ‘Ne olur bana ver o fotoğrafı’ diye inildediğimi dün gibi hatırlıyorum.

        • 4

          Aynur ne yaptı dersiniz? Verdi vallahi! Adına imzalanmış o değerli fotoğrafı. Ben olsam dünyada vermezdim. Peki ben ne yaptım? 'Aynur'a…'yı 'Ayşegül'e…'ye çevirdim. Kargacık burgacık bir şey oldu ama 'benim' oldu! (Gönderimin son fotoğrafında görebilirsiniz.) Yeni 'in' tabirle 'Manifest', eskisiyle de 'Secret' yapmışım demek. Nereden bilebilirdim günün birinde hem rol arkadaşı hem dost olacağımızı…

        • 5

          Google'da Tarık'ın doğum günü yazmaz, dikkat ettiyseniz. 13 Ekim 1949’da doğmuş; geç yazdırıldığı için 13 Aralık olarak bellenmiş bunca yıl. Ben de Terazi olduğum için biliyorum; kendime bu yüzden de yakın hissetmişim demek. Hem günlerin ne önemi var? O gün de kutlayalım, bugün de kutlayalım. Doğuşu kutlu bir adam o.

        • 6

          "NE BÜYÜK KAZANÇ BU TOPRAKLAR İÇİN"

          Dünya görüşünden taviz vermeyen, dik duruşlu, ilkeli, her adımıyla bastığı yerden ses getiren bir güzel, hem de ne güzel bir adam. Ve ne büyük kazanç bu topraklar için. 'İyi ki' siz doğum günü kutlaması olmaz, biliriz. Sözcük enflasyonunda kimi sözcükler değer kaybeder; 'iyi ki' gibi, 'canım' gibi. Ama hem 'canım' hem 'iyi ki'm o benim. Nurlar içinde yat, Tarık'cığım. Doğum günün bugün de kutlu olsun"

          Fotoğraflar: Instagram

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