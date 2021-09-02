Annesi için dua istedi

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Şarkıcı Ayşegül Aldinç'in annesi Süheyla Aldinç, geçirdiği kaza sonucu protezinin ucundaki kemiği kırdı. Hastane odasından paylaşımda bulunan Aldinç, annesinin ameliyat olacağını duyurdu. Üzüntüsünü ifade eden Ayşegül Aldinç, annesi için hayranlarından dua istemeyi de ihmal etmedi.

ANNESİ İÇİN DUA İSTEDİ

Şarkıcı, gönderisinde, "Canım anneciğim, ayakta bir yanından diğer yanına dönerken dengesini kaybederek, düştü. Daha önce takılmış olan protezinin ucundaki kemiğini kırmış. Ameliyat olacak. Onu tanımadan sevenleriniz olduğunu biliyorum. Dualarınızı esirgemezseniz sevinirim. Geçmiş olsun dileklerinize bin teşekkür." ifadelerine yer verdi. Takipçileri Aldinç'e "Geçmiş olsun" mesajları yağdırdı.

Ayşegül Aldinç'in annesi Süheyla Aldinç